Cloud4Y предоставила «ББК-Строй» облачную инфраструктуру

Cloud4Y предоставила «ББК-Строй» услугу аренды IT-инфраструктуры и лицензий.

Оптово-розничная компания «ББК-Строй» специализируется на торговле строительными и отделочными материалами и является официальным дилером ряда производителей. Благодаря поддержке складского запаса компания на регулярной основе осуществляет доставку в Воронеже, Воронежской области и ЦФО с помощью собственного автопарка из более 35 автомобилей.

«ББК-Строй» сотрудничает со строительными и проектными компаниями, выполняет перечень работ по составлению сметной документации, отделке помещений, включая все инженерные сети и системы, фасадные, кровельные работы и прочее.

Основная задача, для решения которой компания выбрала облако, - размещение приложений «1С» и предоставление доступа к ним сотрудникам компании путем развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI). Благодаря этому, у пользователей появилась возможность работать независимо от местоположения по протоколу RDP, позволяющему всесторонне взаимодействовать с удаленными рабочими столами.

Для обеспечения безопасности данных заказчик также воспользовался услугой аренды антивирусного программного обеспечения Dr.Web.

Решение в пользу облачного хостинга «1С» имеет ряд преимуществ, так как провайдер гарантирует бесперебойную работу программного обеспечения и оборудования (SLA 99,95%), регулярное резервное копирование баз данных любых объемов и несет ответственность за конфиденциальность и защиту корпоративной информации.

Используя облако Cloud4Y, «ББК-Строй» получает возможность гибкого масштабирования, существенной экономии IT-ресурсов и удобство при конфигурировании компонентов инфраструктуры в портале самообслуживания VMware vCloud Director.