Cloud4Y предоставила Aerolabs IT-инфраструктуру как услугу (IaaS)

Cloud4Y анонсировала начало предоставления компании Aerolabs сервиса IT-инфраструктуры как услуги (IaaS).

«Аэролабс» специализируется на создании авиационных информационных систем, которые направлены на сокращение издержек авиакомпаний, значительную экономию на платежах в GDS и увеличение объема продаж. Команда специалистов Aerolabs обладает опытом в сфере авиационных разработок и навыками, которые позволяют осуществлять развертывание авиационных систем в сжатые сроки с минимальными затратами.

Среди продуктов компании можно выделить полностью настраиваемое, независимое решение по продаже билетов, решение по поиску тарифов и наличия мест на рейсы, современную систему онлайн регистрации и систему аналитики. Модели данных являются хостонезависимыми и имеет шлюзы на стандарте opentravel. Ключевыми клиентами Aerolabs являются туроператоры «Библио-Глобус» и «Натали Турс».

Стремясь к эффективности, Aerolabs выбрали аренду IT-инфраструктуры в облаке Cloud4Y. В результате заказчик получил должный уровень безопасности и доступности ресурсов, гибкость и масштабируемость облака, а также возможность воспользоваться пост-расчетной схемой (pay as you go) с помесячной оплатой за аренду ресурсов.

С помощью удобного портала самообслуживания VMware vCloud Director IT-специалисты Aerolabs могут оперативно создавать и управлять виртуальными машинами с требуемыми характеристиками, за короткое время развертывать маршрутизируемые и изолированные сети с любой топологией, настраивать гибкие правила Firewall и многое другое. При этом обработка данных клиента происходит на серверном и сетевом оборудовании корпоративного уровня в безопасном дата-центре TIER3.

Это и другие организационно-технические меры позволяют Cloud4Y гарантировать клиентам уровень доступности облачных услуг (SLA) не менее 99,982% в месяц.