Блокчейн-технология Сбербанка и «Северстали» для аккредитивных сделок признана успешной

Сбербанк сообщил о том, что прототип, позволяющий проводить международные аккредитивные сделки с использованием технологии блокчейн, и анонсированный ранее Сбербанком совместно с «Северсталью», был признан успешным. Поставки по контракту планируются до конца октября.

В системе реализован полноценный жизненный цикл аккредитивной формы расчетов. Применение разработанного решения повышает прозрачность сделки и позволяет сократить время реализации.

Как сообщалось ранее, в рамках системы произведен выпуск международного аккредитива по контракту на поставку стали c одним из белорусских контрагентов ПАО «Северсталь». Сбербанк выступил в качестве подтверждающего банка, роль банка-эмитента исполнил дочерний банк Сбербанка – «БПС-Сбербанк».

Прототип был разработан на базе платформы Ethereum. Недавно Сбербанк вступил в некоммерческий альянс Enterprise Ethereum Alliance (EEA), став первым российским банком в составе альянса.

«Проведение полноценной юридически значимой сделки с применением технологии блокчейн – это выход на новый этап во внедрении новейших решений в финансовой индустрии, в том числе в документарном бизнесе. Однозначно мы видим перспективу применения данной технологии и в других продуктах торгового финансирования, например, при выпуске банковских гарантий. Над реализацией данного проекта мы уже активно работаем, в том числе, ведем переговоры с заинтересованными госорганами» - сказал старший управляющий директор, директор управления торгового финансирования и корреспондентских отношений Сбербанка Евгений Кравченко.