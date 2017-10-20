BaseGroup Labs проведет в Москве презентацию аналитической платформы Loginom

BaseGroup Labs создала принципиально новую аналитическую платформу Loginom, пришедшую на смену платформе предыдущего поколения Deductor.

До сегодняшнего дня анализ данных было невозможно реализовать без высококомпетентных специалистов с глубоким пониманием и бизнес-процессов, и методов анализа данных. Таких специалистов катастрофически не хватает.

Loginom, по данным BaseGroup Labs, изменит представление о доступности продвинутой аналитики. Прогнозирование, скоринг, сегментация, очистка данных и другое станет инструментом ежедневной работы.

Платформа Loginom имеет удобный и красивый веб-интерфейс, проста в настройке логики без кодирования; обеспечивает быструю обработку массивов данных; создание и интеграцию с веб-сервисами за пару кликов; готовые компоненты и решения для типовых задач.

Даже сотрудник без особых специальных знаний, без программирования, сможет из готовых компонентов создать нужное решение. Кроме того, компанией BaseGroup Labs созданы обучающие курсы, что также позволит решить проблему дефицита кадров. Возможности обучения настолько широки, что компания готова обучить миллионы специалистов.

Презентация новой платформы состоится 2 ноября 2017 в 13:00 в г. Москва, Бизнес-клуб «Пальмира», Новоданиловская набережная, 6. Участие бесплатное, но количество мест ограничено.

Для участия в презентации обязательна регистрация на сайте компании.