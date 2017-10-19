Virtuozzo представила Storage для Kubernetes

Virtuozzo представила Virtuozzo Storage для Kubernetes. Новое решение позволяет обеспечить постоянное хранение в нативных облачных средах для приложений экосистеме Kubernetes (K8s). Как полностью программно-определяемая система хранения, работающая на типовом оборудовании, Virtuozzo Storage для Kubernetes позволяет создать простое хранилище, ориентированное на работу с контейнерами. Новинка поддерживает нативную интеграцию, а также упрощенные процедуры разработки и управления.

Новейшее решение Virtuozzo Storage для K8s дополняет уже существующее хранилище для Docker, которое получило в июне сертификат Docker EE. Теперь продукт предоставляет персистентное хранилище для самых популярных платформ контейнеризации на сегодняшний день.

Оба решения будут представлены на стенде S17 в рамках проходящей на этой неделе конференции DockerCon EU ’17 в Копенгагене, где Virtuozzo будет выступать серебряным спонсором.

Virtuozzo Storage для Kubernetes создано на базе программно-определяемого хранилища Virtuozzo и может сформировать бесшовную экосистему хранения в средах K8s, благодаря трем ключевым уровням интеграции. Virtuozzo Storage Provisioner – Обеспечивает динамическое выделение ресурсов разделам на основе предварительно определенных классов хранения, которые содержат все необходимые данные для создания каждого конкретного раздела. Virtuozzo Snapshot Controller – Использует API K8s 1.7 для агрегирования и обеспечивает функции создания снимков (snapshot) для разделов K8s. Virtuozzo Storage FlexVolume Driver – Позволяет монтировать разделы дисков к узлам K8s.

Решение Virtuozzo Storage для Kubernetes построено на базе гибких и интуитивно понятных средств управления, оно использует тщательно разработанную и полностью протестированную панель управления. Такой подход позволяет пользователям отслеживать состояние и управлять кластером хранения и дополнительными хранилищами (такими как iSCASI или объектные системы хранения), одновременно контролируя нативные объекты K8s для хранения данных и определяя классы хранения с возможностью настройки автоматического создания снимков файловой системы.

«По мере того, как контейнеры приложений становятся массовой технологией, промышленные системы хранения все чаще сталкиваются с необходимостью поддержки пользователей самых популярных платформ контейнеризации, особенно если речь идет о динамических мульти-серверных инсталляциях, - сказал Джордж Каридис, исполнительный директор Virtuozzo. - Наша новейшая версия Virtuozzo Storage для Kubernetes представляет собой высокоинтегрированное и готовое к промышленной эксплуатации решение для K8s, которое позволит любой корпорации, малому бизнесу или сервис-провайдеру начать работу с контейнеризированными приложениями».

Virtuozzo Storage представляет собой полностью программно-определяемое решение, которое позволяет пользователям создавать устойчивые к сбоям кластеры хранения данных, объединяющие множество машин стандартной архитектуры. Оно работает со всеми типами данных и нагрузок, включая файлы, блоки, объекты и контейнерные хранилища. Virtuozzo Storage - это гибкое распределенное хранилище высокой доступности, которое легко масштабируется, изначально обладает средствами для репликации и защиты данных, а также поддерживает функции erasure coding для достижения максимальной эффективности.

В числе дополнительных возможностей и преимуществ Virtuozzo Storage для Kubernetes: глубокая интеграция с K8s Storage Management Model – позволяет подключить кластер через нативные интерфейсы K8s и управлять снимками файловой системы методом API. Простая настройка – назначается класс хранения в два клика, используя опции конфигурирования для разделов. Поддержка Snapshot – обеспечивает дополнительную защиту данных с простой настройкой графика и управлением политиками.

Отказоустойчивая архитектура – гибкие схемы зависимости для хранилища, а также высоко доступная контрольная панель, которая гарантирует управляемость инфраструктуры даже в случае выхода узла из строя. Легкое внедрение и масштабирование кластера.