Международная конференция хостинг-провайдеров WHD.moscow состоится 9 ноября
, Текст: Владимир Бахур
CNews приглашает к участию в седьмой международной конференцию для хостинг-провайдеров WHD.moscow, которая пройдет в российской столице 9 ноября 2017 года.
Мероприятие проводится в рамках WorldHostingDays — мировой серии крупнейших форумов об индустрии хостинга.
В программе WHD.moscow — презентации отраслевых решений, обсуждение ключевых трендов рынка хостинга и смежных услуг, тематическая выставка.
Участие в мероприятии бесплатное, подробная информация и регистрация доступны на сайте форума.