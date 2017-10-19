 

Международная конференция хостинг-провайдеров WHD.moscow состоится 9 ноября

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, Текст: Владимир Бахур

CNews приглашает к участию в седьмой международной конференцию для хостинг-провайдеров WHD.moscow, которая пройдет в российской столице 9 ноября 2017 года.

Мероприятие проводится в рамках WorldHostingDays — мировой серии крупнейших форумов об индустрии хостинга. 

В программе WHD.moscow — презентации отраслевых решений, обсуждение ключевых трендов рынка хостинга и смежных услуг, тематическая выставка.

Участие в мероприятии бесплатное, подробная информация и регистрация доступны на сайте форума.

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