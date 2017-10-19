«Корус Консалтинг» создала коммуникационную площадку в банке «Санкт-Петербург»

ГК «Корус Консалтинг», золотой партнер «1С-Битрикс», объявила о создании коммуникационной площадки для банка «Санкт-Петербург». Внутренний портал разработан на базе платформы «1С-Битрикс24: Enterprise» для более чем 3000 сотрудников банка в Петербурге, Калининграде, Москве.

В связи с активным развитием бизнеса и с целью повышения эффективности взаимодействия в банке «Санкт-Петербург» было принято решение о переходе основной коммуникационной площадки на новую платформу. Основными критериями выбора платформы для банка стали: совокупная стоимость владения, возможность быстро изменять и расширять функциональность портала, добавлять инновационные сервисы, в том числе сервисы геймификации. Также во внимание был принят фактор производительности: на текущий момент с порталом могут работать одновременно более 3000 сотрудников.

Заявленным требованиям полностью соответствовала платформа «1С-Битрикс24: Enterprise», которая и была выбрана для нового корпоративного портала банка. В ходе проекта была проведена миграция существующего корпоративного портала на платформу «1С-Битрикс24».

Для повышения уровня мотивации и вовлеченности сотрудников в работу с корпоративным порталом были разработаны инновационные сервисы, одним из которых является «Банк подарков». Сервис представляет собой «внутренний магазин» и позволяет лучшим сотрудникам обменивать начисляемые им бонусные баллы на ценные призы, в режиме онлайн отслеживать состояние заказа.

В ходе проекта ГК «Корус Консалтинг» был создан новый дизайн в соответствии с бренд-буком банка. Дополнительно были организованы подпорталы – информационные площадки структурных подразделений банка. В рамках этой задачи в частности были настроены персональные новостные ленты, с возможностью подписки на обновления и добавления комментариев. Централизованное хранение документов было реализовано посредством создания единого файлового хранилища с гибкой настройкой доступа к данным, а структура организации и список пользователей на портале были синхронизированы с данными из 1С:ЗУП и Active Directory.

«Совместно с проектной командой банка «Санкт-Петербург» нам удалось создать эффективную коммуникационную площадку для сотрудников. Возможности решения на «1С-Битрикс24: Enterprise» позволяют быстро создавать уникальные сервисы и гибко развивать их – это особенно важно для высокотехнологичных компаний, которые используют корпоративный портал не только как новостную площадку, но и как инструмент проактивной работы с персоналом,» — отметил Антон Бобров, руководитель направления «1С-Битрикс» департамента портальных решений ГК «Корус Консалтинг».