Hitachi Vantara представила облачное решение для восстановления данных

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, представила новую версию специализированной платформы восстановления данных Hitachi Data Instance Director (HDID) v6 для модернизации ИТ-сред и реализации стратегий защиты данных. Обновленное решение повышает доступность данных, что для бизнеса является важнейшим условием успешной цифровой трансформации.

Платформа HDID v6 уже доступна для приобретения. Она сочетает в себе функциональные возможности восстановления в рабочем режиме, обеспечения непрерывности бизнес-операций и контроля копирования данных для критически важных для бизнеса прикладных сред. Эта версия соответствует целям и задачам заказчиков, партнеров и глобальных системных интеграторов, которые нуждаются в решениях для восстановления данных с поддержкой облачных технологий.

Платформа обеспечивает полнофункциональный интерфейс прикладного программирования, дает возможность обслуживать одновременно многих клиентов, а также предоставляет средства детализированного контроля доступа на основе ролей в сочетании с высокомасштабируемой системой управления политиками в стиле интерактивной панели.

Решение позволяет как заказчикам, так и провайдерам облачных услуг получить преимущества от предоставления услуг восстановления данных и аварийного восстановления для частных облачных инфраструктур при помощи полнофункциональных API-интерфейсов REST, упрощения сложных политик обеспечения непрерывности бизнес-процессов с использованием высокомасштабируемого пользовательского интерфейса в стиле интерактивной панели, защиты от программ-вымогателей благодаря автоматизации функционала блокировки томов средствами СХД, обеспечивающего быстрое и полное восстановление.

«Платформа HDID выполняет критически важные функции в нашей производственной среде, – сказал Чадд Уорик (Chadd Warwick), системный архитектор компании Talisys, занимающейся разработкой программного обеспечения. – Без нее операции, которые сейчас занимают 15-минут, превратились бы в 10 часов работы. Благодаря повышенной безопасности HDID v6 и организации доступа на основе ролей мы можем масштабировать продукт для большего количества отделов. Мы обнаружили, что можем еще больше упростить бизнес-процессы, благодаря имеющимся в HDID v6 усовершенствованным средствам контроля с учетом специфики приложений».

HDID v6 снижает риски и затраты на администрирование, при этом существенно повышая доступность данных.

«Традиционные подходы к организации защиты данных не способны обеспечить необходимую оперативность и регулярность защиты критически важной информации. Они также не позволяют достаточно быстро выполнять восстановление в сценариях с несколькими отказами в соответствии с современными требованиями к доступности данных, – отметил Ири Трашански (Iri Trashanski), старший вице-президент Hitachi Vantara по развитию рынка и управлению продуктами. – Цель Hitachi Vantara – помочь заказчикам добиться ощутимых результатов, однозначно способствующих развитию бизнеса. Именно эту задачу и позволяет решить платформа HDID. Она обеспечивает быструю и своевременную защиту, практически не влияя на работу производственных приложений, а также способна почти мгновенно восстанавливать локальные и удаленные системы».

Сейчас, когда учащаются случаи киберпреступлений и нарушения конфиденциальности, для многих компаний защита жизненно важного актива организации – потребительских и прочих данных – становится задачей номер один.

«На современном производстве требуются современные меры защиты. Это играет особую роль в период цифровой трансформации предприятия, когда вопросы резервного копирования, непрерывности бизнес-операций и аварийного восстановления, а также гарантированной доступности ИТ-систем имеют такое огромное значение», – отметил старший аналитик компании Enterprise Strategy Group Джейсон Баффингтон (Jason Buffington).

Решение HDID v6 обеспечивает провайдерам облачных сервисов базовые функциональные возможности для предоставления клиентам самых современных услуг по защите данных, позволяя расширить конкурентные преимущества и повысить доходность.