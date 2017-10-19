Commvault представила новые решения для модернизации корпоративных ЦОДов

Commvault выпустила решения для инфраструктуры данных Commvault HyperScale Appliance и Commvault HyperScale Software для построения в корпоративных дата-центрах заказчиков простой, эластичной, отказоустойчивой, гибкой и масштабируемой системы для управления вторичными данными. Эти решения подходят для различных задач и сред заказчиков, и доступны в виде полностью готового к работе устройства, либо как эталонная архитектура (reference architecture), позволяющая предприятиям свободно выбирать поставщика оборудования, исходя из конкретных потребностей и добавлять в архитектуру новые компоненты по мере ее расширения.

Решения Commvault HyperScale Software расширяют возможности Commvault Data Platform за счет горизонтально-масштабируемой инфраструктуры и бесшовно интегрируются с дисковыми массивами, гипервизорами, приложениями и множеством облачных провайдеров обеспечивая поддержку гетерогенных и динамичных сред. Заказчики могут приобрести решения Commvault HyperScale Software в виде готового устройства Commvault HyperScale Appliance либо в виде эталонной архитектуры на базе Commvault HyperScale Software.

Поддержка гибридных ИТ-сред обеспечивает уникальные позиции Commvault HyperScale Software на рынке. Решение позволяет защищать и безопасно перемещать рабочие нагрузки между инфраструктурами разных типов, включая публичные и частные облака и корпоративные дата-центры. Commvault HyperScale базируется на современном стеке: операционная система, виртуализация, технологии хранения RedHat и представляет собой надежную платформу корпоративного класса.

«Продолжая нашу традицию инноваций в защите данных, мы рады представить эти уникальные инфраструктурные решения, которые заменяют устаревшую архитектуру вертикального масштабирования и специализированные продукты, давно доказавшие свою неэффективность, - отметил Н. Роберт Хаммер (N. Robert Hammer), председатель правления, президент и исполнительный директор Commvault. – Commvault HyperScale Appliance и Commvault HyperScale Software имеют гибкую модель лицензирования, позволяющую нашим клиентам заменить давно устаревшее оборудование, обслуживание которого требует больших расходов, избежать зависимости от одного поставщика и получить ранее недоступную динамичность, гибкость и экономию за счет использования облачных технологий».

Анонс устройства Commvault HyperScale Appliance и программного обеспечения Commvault HyperScale Software адресует сдвиг понимания предприятий в отношении вторичных хранилищ, происходящий в данный момент, как средства поддержания основного бизнеса и инициатив по трансформации IT. По оценкам Commvault, сейчас заказчики используют до 70% своих данных, как вторичные данные. Решения HyperScale смогут удовлетворить растущие потребности в унифицированной современной платформе защиты и управления данными, реализующей в дата-центре заказчика сервисы на базе облачных технологий.

Потребности в хранении вторичных данных и повышении эффективности их использования заставляют заказчиков искать альтернативу традиционным специализированным устройствам с вертикальным масштабированием, альтернативу, способную обеспечить новые подходы к хранению и управлению постоянно увеличивающимися объемами данных. Commvault занимает уникальные позиции на рынке, позволяющие компании предложить расширение в масштабе предприятия с интегрированным подходом scale-out для удовлетворения этого спроса, применяя для реализации своей стратегии лучшее в индустрии программное обеспечение для управления данными.

«Архитектура предыдущего поколения, еще недавно считавшейся вполне адекватной для защиты данных, сегодня уже неспособна обеспечить динамичность и эффективность, которые нужны любой современной компании, - отметил Джесон Буффингтон (Jason Buffington), ведущий аналитик ESG по защите данных, - Инновации Commvault всегда опережали потребности рынка в развитии решений для защиты данных, поэтому следует ожидать, что новые решения HyperScale кардинально изменят расстановку сил на рынке и вытеснят унаследованные устройства и устаревшие подходы к резервному копированию, а также нишевые решения».

Commvault предлагает заказчикам, которым требуется полностью готовое решение, уникальное устройство Commvault HyperScale Appliance, интегрирующее вычислительные ресурсы, ресурсы хранения, сетевое оборудование, программное обеспечение для виртуализации, резервного копирования и восстановления, управления полным жизненным циклом данных и аналитики на одной платформе, способной работать как в дата-центре, так и в облаке. Решение разработано на основе лучших в индустрии технологий Commvault и позволяет заказчикам существенно уменьшить сложность, расходы и увеличить как масштабируемость, так и динамичность ИТ. Поскольку это устройство спроектировано и произведено Commvault, которая также осуществляет его продажи и поддержку, заказчики экономят время на закупках оборудования, его монтаже и интеграции, ежедневном обслуживании, инсталляции обновлений.

Commvault HyperScale Appliance также подходит для защиты и управления данными в нескольких удаленных офисах, филиалах и дата-центрах с использованием общего мощного горизонтально масштабируемого решения. Эффективная емкость устройства Commvault масштабируется от 32 – 80 ТБ и до нескольких петабайт в соответствии с потребностями заказчика. Клиенты получают простое и удобное решение для управления и хранения данных вместе с единой службой поддержки.

Благодаря применяемой Commvault уникальной моделью оплаты по подписке заказчикам предоставляется доступная по стоимости поддержка и обновление оборудования в течение жизненного цикла устройства. Commvault HyperScale Appliance превосходит ограниченные по своим возможностям продукты других игроков на рынке, предлагая самые современные подходы к горизонтально масштабируемой защите данных с поддержкой различных корпоративных приложений, файловых систем, гипервизоров и виртуализованных сред, а также со встроенной простой и мощной «оркестровкой» и автоматизацией, без которых невозможно настоящее развертывание в масштабе большого предприятия.

Commvault HyperScale Software – это горизонтально масштабируемая инфраструктура на основе предпочитаемого заказчиком оборудования, позволяющая компаниям выбирать конфигурацию и модели оборудования от ведущих технологических компаний, включая Fujitsu, Cisco, Lenovo, HPE, Super Micro Computer, Huawei и Dell-EMC. При использовании Commvault HyperScale Software заказчики получают протестированную конфигурацию на основе лучших практик, которая сертифицирована Commvault. Этот упрощенный подход помогает предприятиям получить конфигурацию и емкость оборудования, соответствующую их потребностям в хранении вторичных данных, ускорить окупаемость инвестиций, сократить сложность и улучшить эффективность применения решения.

«Защита данных – это одна из ключевых функций любой гиперконвергентной инфраструктуры, и мы гордимся, что мощные, гибкие и открытые технологии Red Hat помогли Commvault вывести решение Hyperscale на корпоративный рынок», - сказал Ранга Рангачари (Ranga Rangachari), вице-президент и генеральный менеджер отделения Storage компании Red Hat. – Commvault разработала решение корпоративного класса с масштабируемостью как у облачных провайдеров, которое помогает клиентам улучшит эффективность и отказоустойчивость своих дата-центров».

Commvault HyperScale Software и Commvault HyperScale Appliance доступны напрямую от Commvault или через глобальную сеть партнеров. Единое горизонтально масштабируемое решение Commvault HyperScale Software доступно в двух вариантах и сконфигурировано так, чтобы упростить партнерам процесс оценки проекта, продажи, поддержки и внедрения.

«Sirius хорошо понимает, что для сегодняшней индустрии требуется более гибкая ИТ, - отметил Даррен Гурли (Darren Gourley), вице-президент по инфраструктурным решениям компании Sirius. – Мы уверены, что Commvault HyperScale предоставит нашим клиентам уникальную альтернативу по управлению хранением вторичных данных, которая поможет им трансформировать корпоративные дата-центры и сервисы для вывода их на тот уровень масштабирования, гибкости, простоты и экономии расходов, который обеспечивает применение облачных технологий».