«БАТ Россия» начинает продажи системы нагревания табака glo. Цены

«Бритиш Американ Тобакко» объявила о начале продаж устройства для нагревания табака glo в России.

glo нагревает табак до 240 C°. Образующийся при нагревании пар содержит примерно на 90-95% меньше токсичных веществ, чем дым обычной сигареты. Устройство просто и удобно: оно управляется с помощью одной кнопки и работает до 30 сессий без подзарядки.

«Мы верим, что технология нагревания табака glo способна изменить представления российских курильщиков о потреблении табака. Мы хотим переключить на новую технологию максимальное количество курильщиков и стать лидерами российского рынка нагреваемого табака», – сказал управляющий директор «БАТ Россия» Аттила Кундрак, комментируя запуск.

Технологии glo разработаны в центре исследований и разработок «Бритиш Американ Тобакко» в Великобритании. Над созданием glo работали больше 100 ученых, инженеров, дизайнеров и табачных экспертов. Устройство уже продается в Японии, Швейцарии, Канаде и Южной Корее. Россия станет пятой страной, где представлено glo.

Управляющий директор «БАТ Россия» Аттила Кундрак комментирует запуск glo

В России устройство для нагревания табака представлено в пяти цветах: серебристом, графитовом, синем, золотистом и розовом. Табачные стики Kent Neostiks, разработанные специально для использования с нагревательным устройством glo, имеют три вкуса: Классический табак, Цитрик Микс, Освежающий микс.

Рекомендуемая цена устройства – 3500 рублей, табачных стиков – 130 рублей за пачку.

glo доступно для предзаказа на сайте www.myglo.ru с 19 октября. Позднее устройство и стики к нему можно будет приобрести в монобрендовых торговых точках, в магазинах крупнейших российских розничных сетей и в независимой рознице. Постепенно география продаж будет расширяться.

«Табачные стики для нагревания выпускает фабрика “БАТ СПб”. Она экспортирует их в разные страны – от Японии до Канады. Российская фабрика – одна из самых современных производственных площадок Группы “Бритиш Американ Тобакко”. Она первой в мире наладила выпуск Neostiks. “БАТ Россия” инвестировала около 1 млрд рублей, чтобы запустить производство табака для нагревания в Санкт-Петербурге», – сказал Аттила Кундрак.

В целом Группа «Бритиш Американ Тобакко» инвестировала более $1,5 млрд в разработку и коммерческий выпуск продукции с потенциально пониженным риском (устройств для нагревания табака, электронных сигарет и гибридных систем) за последние шесть лет. Продукция нового поколения «Бритиш Американ Тобакко» представлена в 15 странах. В 2018 году Группа планирует расширить географию продаж инновационной продукции до более чем 40 стран.

Табачные стики Kent Neostiks содержат натуральный табак, специально подготовленный для нагревания, они не предназначены для поджигания и курения. glo соответствует стандартам качества и безопасности, которые исключают перегревание: устройство автоматически выключается в случае перегрева и защищено от некорректной зарядки.