«1С-Рарус» представила «1С:Заказчик-застройщик. Модуль для 1C:ERP»

«1С-Рарус» анонсировала новое решение «1С:Заказчик-застройщик. Модуль для 1C:ERP», сертифицированное в фирме «1С». Продукт автоматизирует процессы, связанные со строительством, в компаниях и вертикально-интегрированных холдингах.

Четыре ключевые подсистемы решения «1С:Заказчик-застройщик. Модуль для 1C:ERP» автоматизируют процессы строительства, продажи и аренды недвижимости и инвестиционной деятельности.

Подсистема «Долевое строительство» позволяет вести учет договоров долевого строительства (по стандартам 214-ФЗ), затрат и инвестиционного НДС c их последующим распределением на стоимость построенных объектов недвижимости, регистрировать расторжение и покупку доли объекта строительства, распределять расходы, рассчитывать экономию заказчика и формировать счет-фактуру на услуги.

Подсистема «Продажа объектов недвижимости» сохраняет все данные и историю изменения параметров объектов недвижимости, регистрирует данные по обмерам БТИ, формирует график оплат по договору купли-продажи объекта недвижимости, фиксирует заключение и расторжение договоров продажи недвижимости.

Подсистема «Аренда недвижимости» включает заключение договора на аренду объекта, разделение платы на постоянную и переменную части, управление способами начисления, ставками и тарифами на услуги.

Подсистема «Управление инвестиционной деятельностью в строительстве» позволяет загружать бюджетную модель для оценки инвестиционного проекта, рассчитывать экономические показатели инвестиционного проекта в режиме «калькулятора», агрегировать и анализировать информацию по исполнению инвестиционных планов.

Модуль не является самостоятельным, для работы с ним необходима предварительная установка платформы «1С:Предприятие 8.3» не ниже версии 8.3.9 и решения «1С:ERP Управление предприятием 2».