ZTE представила складной смартфон Axon M с двумя экранами

ZTE представляет ZTE Axon M – первый в своей категории складной смартфон с двумя экранами. Этот гаджет полностью изменит представление о мультизадачности. С ZTE Axon M можно работать на двух дисплеях одновременно, пользуясь всеми преимуществами увеличенной видимой области экрана – точь-в-точь как у планшета. Но при этом аппарат легко складывается, помещается в карман и занимает не больше места, чем обычный смартфон.

Устройство скоро появится в магазинах Европы, Китая, Японии и США. Дата выхода в России пока неизвестна.

«ZTE Axon M станет первым шагом на пути к серьезным изменениям на рынке смартфонов, – отметил Ли Синьчэн (Lixin Chen), генеральный директор ZTE Mobile Devices. – За последние несколько лет эволюционировали и экосистема мобильных технологий, и привычки пользователей, но до этих пор сами смартфоны практически не менялись. Тем не менее, мир нуждается в совершенно новом опыте работы с мобильными устройствами, и мы вместе с нашими партнерами с радостью подарим такую возможность».

Новый складной ZTE Axon M с двумя экранами раскрывает весь потенциал смартфонов и расширяет возможности пользователей. Для этого он поддерживает четыре разных режима.

Параллельный (Dual mode, A/B): одно устройство, два экрана, максимальная производительность. При активации этого режима можно одновременно запускать два разных приложения – например, следить за игрой любимой спортивной команды на одном дисплее и заказывать пиццу на другом. Или смотреть сериал и переписываться с друзьями, обсуждая острые моменты развития сюжета.

Расширенный (Extended mode, /-\): имитация планшета. Этот режим позволяет смотреть видео, проверять электронную почту или играть на большом 6,75-дюймовом Full HD экране. Неважно, какую задачу выполняет пользователь – к его услугам полноразмерное целостное изображение, с которым удобно взаимодействовать.

Зеркальный (Mirror mode, A/A): коллективный просмотр. В этом режиме удобно просматривать контент большой группой людей. Содержимое одного экрана – будь то презентация в Power Point, фильм или ролик – дублируется на втором. Достаточно поставить смартфон на стол, и пользователи смогут смотреть одно и то же видео с двух разных сторон устройства.

Традиционный (Traditional mode, А): стандартное использование. ZTE Axon M – решение для тех, кто нуждается в качественном смартфоне на каждый день и не готов жертвовать привычными возможностями. Пользователи без труда смогут держать устройство одной рукой, звонить, писать сообщения или серфить в интернете. В сложенном виде гаджет остается компактным и легко помещается в карман или сумочку. Кроме того, благодаря двум 20-мегапиксельным камерам – основной и фронтальной – можно записывать 4К-видео и делать селфи идеального качества.

ZTE Axon M открывает собой новую категорию складных смартфонов. Компания-производитель берет на себя обязательство обеспечить удобство как для пользователей, так и для разработчиков: регулярно обновлять ПО и вместе с разработчиками оптимизировать Android-приложения под формат складных устройств. Всю необходимую информацию об этом можно найти по ссылке.

«Потребители ждут большего от своих смартфонов, – сказал Синьчэн. – Благодаря развитию сетевых технологий, аппаратной и программной начинки мобильные устройства позволяют транслировать HD-контент, общаться в социальных сетях, искать информацию в интернете. После 10 лет непрерывного совершенствования ZTE Axon M начинает новую эру инноваций, соответствующих запросам потребителей со всех уголков планеты».