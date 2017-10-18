Samsung завершает сертификацию технологического процесса 8 нм LPP

Samsung Electronics объявила о том, что 8-нанометровый технологический процесс FinFET 8LPP (Lower Power Plus) сертифицирован и готов к промышленному использованию.

Новый технологический процесс 8LPP обеспечивает снижение энергопотребления до 10% и уменьшение размеров до 10% по сравнению с процессом 10LPP благодаря использованию меньшего шага металлизации. Процесс 8LPP обеспечит новые возможности для различных сфер применения, включая мобильные устройства, криптовалюты, сети и серверы. Как ожидается, это процесс также активно будет использоваться во многих других сферах, где требуется высокая производительность.

8LPP является наиболее продвинутым и конкурентным технологическим процессом до момента внедрения процесса EUV 7 нм, поэтому ожидается, что он быстро дойдет до уровня устойчивого выхода благодаря применению уже испытанного технологического процесса 10 нм.

«После того как сертификация была завершена с трехмесячным опережением графика, мы уже начали производство 8LPP, — сказал Райан Ли, вице-президент отдела маркетинга литейных решений, Samsung Electronics. — Samsung Foundry продолжает расширять портфель наработок в сфере технологических процессов, обеспечивая таким образом явные конкурентные преимущества и отличные возможности для производства с учетом запросов наших заказчиков и рынка».

«Процесс 8LPP будет внедряться и активно использоваться, так как он базируется на уже проверенной технологии 10 нм, обеспечивая при этом рост производительности и масштабируемости по сравнению с текущими продуктами на базе 10 нм», — отметил Р.К.Чундуру, старший вице-президент компании Qualcomm.

Более подробная информация о планах по новой литейной технологии Samsung, включая график доступности технологии 8LPP и разработки технологии EUV 7 нм, будет представлена на конференции Samsung Foundry Forum Europe 18 октября 2017 года в Мюнхене (Германия).

Ранее в этом году конференция Samsung Foundry Forum уже проводилась в США, Южной Корее и Японии: на встрече с заказчиками и партнерами обсуждались передовые технологические процессы Samsung.