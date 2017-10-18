Microsoft объявила о запуске обновления Windows 10 Fall Creators Update

Microsoft сообщила о том, что обновление Windows 10 Fall Creators Update начнет устанавливаться на более чем 500 млн устройств по всему миру. Обновление, впервые анонсированное на конференции Microsoft Build в мае 2017 года, содержит спектр новых возможностей, которые помогут пользователям Windows 10 раскрыть свой творческий потенциал, стать продуктивнее и достигать большего.

Fall Creators Update включает обновленный раздел «Фотографии» с возможностью добавлять кинематографические 3D-эффекты на базе технологий искусственного интеллекта; Windows Mixed Reality для погружения в миры смешанной реальности с помощью компьютера на Windows 10 и гарнитуры; возможность в реальном времени накладывать 3D-объекты на изображение в объективе камеры с помощью Mixed Reality Viewer, а также интеграция 3D-элементов в пакет Office; функцию экономии памяти устройства «Файлы OneDrive по запросу» для оптимизации загрузок файлов из облака; многофункциональную адресную книгу My People; усиленную защиту против вирусов-вымогателей (таких, как WannaCry или Petya) Windows Defender Exploit Guard.

Для установки Fall Creators Update на свое устройство, следует включить функцию автообновления на устройствах с Windows 10. Установка обновления производится автоматически и поэтапно накатывается на устройства по всему миру.