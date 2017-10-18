«Корус Консалтинг» запустила чат-бот Telegram, интегрированный с BI

«Корус Консалтинг» представила чат-бот для мессенджера Telegram, который позволяет топ-менеджменту и руководителям различного уровня мгновенно получать информацию о состоянии ключевых показателей деятельности организации.

Чат-бот, интегрированный с BI-платформой Qlik Sense, позволяет руководителям компании в привычном интерфейсе мессенджера Telegram в интерактивном режиме просматривать значения ключевых показателей деятельности своей организации.

Для использования бота руководителю достаточно иметь учетную запись в Telegram Messenger и настроенный виртуальный прокси-сервер на сервере Qlik Sense. Подключаясь к серверу корпоративной отчетности, пользователь выбирает нужное приложение (например, дашборд по KPI, дашборд по финансовым или производственным показателям и пр.) и получает возможность просматривать значения показателей, при необходимости переходя на интересующие страницы отчета.

Стандартная функциональность бота предусматривает подключение к уже существующим в компании отчетам и дашбордам. В зависимости от требований руководителя количество и набор отчетов могут быть расширены. В ближайших планах развития функциональности чат-бота – добавление возможности фильтрации показателей (временные периоды, фильтры по основным справочникам: организационная структура, номенклатура товаров и т.п.) и создание возможности передачи графических данных (таблицы, диаграммы, графики).

«Оперативное принятие решений – это залог успеха каждой современной организации. Однако эти решения должны основываться на объективных данных. Именно это делает необходимым мгновенный доступ к достоверной отчетности для всех руководителей компаний. Разработанный нами BI чат-бот, сочетая передовое BI-решение для визуализации и анализа данных Qlik Sense и возможности современных мессенджеров, открыл новый канал доступа к информации: быстрый и максимально точный,» — сказал Андрей Байбутов, директор по развитию бизнеса департамента BI ГК «Корус Консалтинг».