«Ростелеком», «Сколково» и Nokia создадут пилотную зону сети 5G

В рамках форума «Открытые инновации», который проходит в Москве с 16 по 18 октября 2017 года в технопарке «Сколково», было подписано соглашение между «Ростелекомом», Nokia и Фондом «Сколково» о создании опытной зоны сети 5G на территории инновационного центра «Сколково». Под документом поставили подписи президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо (Demetrio Russo).

Компании, подписавшие соглашение, согласовали перечень сценариев возможного применения беспроводных технологий пятого поколения, которые могут быть реализованы в рамках проекта. Выполнение этих сценариев позволит продемонстрировать возможности новейших технологий связи для их дальнейшего использования в разных отраслях экономики.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», отметил: «Ростелеком» обладает необходимой сетевой инфраструктурой и радиочастотами для строительства опытной зоны сети 5G в «Сколково». Подписанное соглашение - логичное продолжение работы «Ростелекома» по созданию и тестированию сетей 5G. В мае 2017 года компания подписала соглашение о намереньях с Правительством Татарстана о создании и запуске сети 5G в Республике».

В рамках проекта по созданию сети 5G в «Сколково» «Ростелеком» проведет исследование возможности использования отдельных участков полос радиочастот с помощью перспективных технологий, включая системы IMT, с применением радиоэлектронных средств стандарта LTE/LTE-Advanced.

Виктор Вексельберг, Президент Фонда «Сколково», сказал: «Сколково» – это не только Технопарк и университет. Это растущий и развивающийся город, где уже появились первые жители, где есть улицы и бульвары, открываются магазины. Логично, что инноград “Сколково” стал полигоном, на котором проходят обкатку инновации для города, разработанные нашими резидентами и партнерами. Это электрический и беспилотный транспорт, современные системы электро- и теплоснабжения, новые технологии строительства. Эти испытания ценны не только сами по себе – применение новых технологий создают благоприятную среду для развития других технологических проектов, то есть по сути дела содействуют совершенствованию инновационной экосистемы. Я убежден, что создание нашими технологическими партнерами - «Ростелекомом» и Nokia - опытной зоны сети 5G в «Сколково» станет серьезным подспорьем в работе нашего инновационного центра и одновременно, продемонстрировав возможности технологий нового поколения мобильной связи, будет способствовать их скорейшему массовому внедрению».

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа отметил: «Nokia активно взаимодействует в области 5G с отраслевыми лидерами во всех странах, разрабатывая и тестируя сценарии использования сетей 5G в различных отраслях. Мы рады партнёрству с «Ростелеком» и «Сколково» в рамках проекта по созданию пилотной зоны 5G в России. Мы уверены, что это сотрудничество чрезвычайно важно для успешного развертывания беспроводной сети связи следующего поколения и для создания в России экосистемы 5G».

5G – это новое поколение радиосистем и сетевой архитектуры, которое поддерживает исключительно широкую полосу пропускания, сверхнадежные соединения с низкой задержкой и широкое распространение сетевых услуг для задач развития общества и интернета вещей. 5G преобразует жизнь людей, экономику и все виды связи, открывая совершенно новые сферы применения коммуникаций и расширяя функциональность существующих беспроводных приложений.

5G создаст новые возможности для интеллектуальных и эффективных приложений, подключенных ко множеству устройств и работающих в самых разных коммерческих областях и отраслях экономики.

Пиковая скорость 5G составит порядка 20 Гбит/с, что достаточно для передачи сотен видеопотоков Ultra HD с разрешением 8K в одной соте. Первые спецификации стандарта 5G должны быть разработаны в 2018 году, а первая коммерческая сеть 5G может быть развернута в 2019 году.

Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Он будет активно задействован в таких направлениях как интернет вещей, умный город, умное производство, умный дом, умный транспорт.