«Ростелеком» и Фонд новых форм развития образования помогут школьникам осваивать IT-технологии

Фонд новых форм развития образования и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Форума «Открытые инновации».

«Подписание соглашения между Фондом новых форм развития образования с ведущей компаней отечественного рынка телекоммуникаций «Ростелеком» позволит внедрить лучшие практики государственно-частного партнерства в сферу дополнительного образования детей, - сказала руководитель Фонда новых форм развития образования Марина Ракова. - Так, с «Ростелекомом» мы запустили уникальный совместный проект - «IT-Квантум» на площадке Всероссийского детского центра «Океан».

Школьники смогут осваивать передовые технологии IT-отрасли. В этом им помогут знания и опыт «Ростелекома» как лидера телекоммуникационных услуг, облачных вычислений, цифрового телевидения, услуг Центров обработки данных и других инновационных решений.

«Одна из перспективных задач «Ростелекома» – привлечь внимание школьников к потенциалу современных информационных технологий и создать для подрастающего поколения новые возможности развития в этой области, - сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. - Мы уверены, что результатом нашего сотрудничества с Фондом новых форм развития образования вырастет количество молодых людей, имеющих знания и навыки, которые позволят им в будущем стать успешными профессионалами в сфере IТ

«IT-Квантум», запущенный совместно с «Ростелекомом», стал первым направлением обучения будущего детского технопарка «Кванториум», который создается в рамках программы развития Всероссийского детского центра «Океан» до 2020 года и может стать примером для тиражирования и в других всероссийских детских центрах.

Детские технопарки «Кванториум» создаются по всей России в соответствии с поручением Президента России и в рамках реализации приоритетного проекта Правительства России «Доступное дополнительное образование для детей». В 2018 году обучаться бесплатно в детских технопарках школьники смогут уже в 70 регионах России.