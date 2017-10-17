Ростех создает в Сколково партнерский центр

Госкорпорация Ростех и Фонд «Сколково» на полях VI Московского международного форума «Открытые инновации» заключили соглашение о размещении партнерского центра на территории Инновационного центра «Сколково». Со стороны Ростеха соглашение подписал первый заместитель генерального директора Владимир Артяков, со стороны «Сколково» – президент Фонда Виктор Вексельберг. Госкорпорация до 2020 года выделит 300 млн руб. на финансирование операционной деятельности центра.

Партнерский центр создается для реализации перспективных инвестиционных проектов, разработки и производства высокотехнологичной продукции. Проекты будут инициированы холдинговыми компаниями Ростеха, резидентами инновационного центра «Сколково», а также международными партнерами Ростеха. Финансирование проектов будет осуществляться как за счет собственных средств Госкорпорации, так и за счет средств частных инвесторов.

«В стратегии Госкорпорации Ростех заложено привлечение технологических партнёров и инициирование совместных проектов для роста гражданской выручки. В рамках Партнёрского центра мы планируем вести совместные гражданские разработки в области аддитивных технологий, синтетической биологии, обработки материалов, электроники и прочих приоритетных для нас направлений. Центр станет единым окном для всех наших предприятий и будет способствовать воплощению российских идей и наработок Индустрии 4.0 в жизнь в условиях реальных производств», ─ отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Объем средств, выделяемых Госкорпорацией на финансирование деятельности Партнерского центра, составит 300 млн руб. на период до 2020 года. При реализации проектов будет осуществляться научно-техническая экспертиза и использоваться уникальные компетенции предприятий, входящих в контур Ростеха. Также рассматривается возможность использования экспертного потенциала Фонда «Сколково».

Для Госкорпорации создание Партнерского центра в первую очередь является одним из инструментов реализации стратегии развития до 2025 г. в части роста гражданской выручки и привлечения «умного капитала». В 2016 г. объем производства гражданской продукции составил 374 млрд руб., к 2025 г. этот показатель должен быть уже на уровне 2,5 трлн руб., а объем инвестиционной программы в 2018-2025 гг. должен составить порядка 3,8 трлн руб.

Приоритетные направления Партнерского центра: новые материалы и их обработка, вычислительная техника и электроника (технологии машиностроения, приборостроения и новой микроэлектроники, компонентная база и материалы для радиоэлектронной промышленности и создания средств связи, программное обеспечение для телекоммуникационного бизнеса, сервисные платформы и абонентские системы), аддитивные технологии.

Партнерский центр создается на базе предприятия Информхиммаш, входящего в кластер Вооружения Госкорпорации Ростех. Кластер уже прорабатывает пилотные проекты продуктов в гражданской сфере, которые будут реализованы совместно со «Сколково».

«С подписанием этого соглашения мы приобретаем нового, очень важного для нас индустриального партнёра, хотя в полной мере новым партнером Ростех не назовешь. У нас давние партнерские отношения с холдинговыми компаниями, входящими в Госкорпорацию. Это в первую очередь КАМАЗ, наш партнер с 2012, с которым мы занимаемся разработкой энергоэффективных и беспилотных транспортных средств. Это Уралвагонзавод, который внимательно оценивает и отбирает перспективные для себя проекты, реализуемые нашими резидентами. Это, наконец, Национальный Центр Информатизации Ростеха, уже работающий с некоторыми из сколковских компаний. Уверен, что развивающееся партнерство между «Сколково» и Ростехом принесет пользу обеим сторонам, принесет пользу России», – отметил Виктор Весельберг, президент Фонда «Сколково».​