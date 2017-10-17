РОСЭУ выступила информационным спонсором СNews Forum 2017

Ассоциация «Разработчики и Операторы Систем Информационных Услуг» (РОСЭУ) выступила информационным спонсором «CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра».

Ассоциация РОСЭУ является профессиональным объединением IT-компаний в области предоставления электронных услуг, услуг Удостоверяющих центров и услуг по разработке программного обеспечения. Цели Ассоциации состоят в развитии рынка электронных услуг в России и повышении популярности электронного документооборота в сегментах B2B, B2G, B2C.

«Объединяя ведущих игроков рынка электронных услуг в Ассоциации РОСЭУ, мы за многие годы достигли высокого экспертного реноме по ряду вопросов и проблем, лежащих как в нормативной правовой сфере, так и технической. Решение данных проблем, на наш взгляд, существенно влияет на проникновение ИТ в определенные секторы экономики.

Форум CNews является тем мероприятием, которое может стать масштабной вехой в жизни ИТ-сообщества. Для обсуждения насущных проблем, достижений и дальнейших перспектив развития ИТ-рынка России на одной площадке собираются профессионалы из самых разных сегментов экономики. Это не целевая конференция по узкой ИТ-проблеме, это разговор в целом о жизни, об ИТ как науке и дисциплине, о будущем» - отметил Юрий Малинин, президент Ассоциации РОСЭУ.