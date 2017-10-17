«Р-Фарм» внедрила SAP ERP в производство современных лекарственных средств

SAP и itelligence объявили о завершении проекта по внедрению SAP ERP для управления производством в фармацевтической компании «Р-Фарм». Применение современных мобильных терминалов на складах снизило трудоемкость выполнения учетных операций с запасами на 25 %. В системе на данный момент работает более 300 сотрудников.

Решение для фармацевтических компаний, разработанное компанией itelligenсе на базе SAP ERP, было запущено на производственных площадках «Р-Фарм» в России и Германии. Разработка функциональности системы велась с учетом требований к процессам, связанным прежде всего с качеством выпускаемой продукции. Системы производственных площадок прошли процедуру валидации в соответствии с высокими требованиями стандартов GMP.

В результате проекта создано единое информационное пространство для всех видов учета: производственного, логистического, финансового, управленческого. Созданы алгоритмы, обеспечивающие выполнение предписанных управленческих процедур. Кроме того, финансовые службы получили инструмент для оперативного и упреждающего контроля за затратами и расходованием ресурсов на предприятиях. Это позволило сократить количество страховых запасов и неплановых закупок, наладить контроль расходования материалов на производстве.

Система разрабатывалась как взаимосвязанный набор функциональных блоков для различных служб предприятий. Помимо производственно-логистического блока, системы управления складским комплексом и блока управления качеством также были внедрены бухгалтерский, налоговый и управленческие учеты. Это обеспечило оперативность и точность формирования управленческой и финансовой отчетности, получение детализированной информации по любому типу учетных операций в системе. Сокращены трудозатраты и время на подготовку отчетности по расчету производственной себестоимости и закрытию финансового периода.

«Благодаря системе, разработанной компаниями SAP и itelligence, мы получили хороший инструментарий для повышения эффективности внутренних бизнес-процессов. Её внедрение – очередной шаг, направленный на реализацию политики компании по применению наиболее современных технологий и лучших практик управления», – сказал Олег Рынсков, директор по информационным технологиям «Р-Фарм».

«Сегодня компании фармацевтической отрасли в России активно использует передовые технологии для трансформации своих процессов. Выстраивая работу предприятий на единой платформе SAP, «Р-Фарм» создает основу для расширения доли высокотехнологичных лекарств, оборудования и материалов отечественного производства», – отметил Алексей Петунин, директор по работе с партнерами, малым и средним бизнесом, SAP СНГ.

«Система была внедрена параллельно на российском заводе «Р-Фарм» в Ярославле и на немецком заводе в городе Иллертиссен. Таким образом, мы осуществили трансфер технологий и оптимизировали бизнес-процессы производства лекарственных препаратов в соответствии с надлежащими отраслевыми практиками. Благодаря проектному подходу itelligence и «Р-Фарм» мы успешно адаптировали технологии SAP в области фармацевтики в инновационную модель для дальнейшего развития современного производственного потенциала в соответствии со стратегией Минпромторга и государственной программы «Фарма-2020», – отметила Ирина Шотова, генеральный директор itelligence.