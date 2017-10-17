Polymedia и Addreality объединят Digital Signage и бизнес-аналитику

Polymedia заключила соглашение о партнерстве с Addreality в области внедрения систем цифровых коммуникаций, а также для совместной разработки новых технологических решений.

В рамках технологического партнерства компании объединят экспертизу по цифровым коммуникациям и клиентской аналитике – платформу Addreality и BI-решение Visiology от Polymedia. Интеграция двух систем позволит создавать новые маркетинговые технологии: например, отслеживать CJM (Customer Journey Map) - путь клиента по точкам контакта с брендом, анализировать эффективность различных инструментов маркетинга на этом пути и оптимизировать их.

Цифровые технологии маркетинга будут востребованы, по мнению экспертов Polymedia и Addreality, в ритейле, сегменте HoReCa, финансовых организациях, в государственных учреждениях, а также в социально-культурной и образовательной сферах.

«Одной из целей партнерства является развитие индустрии Digital Signage в России. Зарубежный рынок насыщен подобными технологиями: в 2016 году сегмент оценивался в 19,6 млрд долларов, а к 2023 году, по данным «MarketsandMarkets», он вырастет до 32,8 млрд долларов. При этом известность технологий Digital Signage в России еще только набирает рост. Мы планируем занять на этом рынке заметную долю, и одним из ключевых вендоров для нас станет Addreality. Технологии Addreality соответствуют мировому уровню и при этом являются отечественной разработкой, что важно для многих крупных заказчиков в России. Компания Polymedia, как системный интегратор, всегда предлагает своим заказчикам самые инновационные технологии в области визуализации информации и мы уверены, что компания Addreality способна предложить их и для решений класса Digital Signage», – отметил Игорь Ишеев, технический директор Polymedia.

У компаний уже есть совместный опыт работы: в частности, Polymedia внедрила технологии Digital Signage на платформе Addreality для Nissan в России.

«Сотрудничество с Polymedia – логичный шаг в сторону расширения областей нашей работы и наработки экспертизы, – сказал Сергей Галеев, генеральный директор Addreality. – Глобальный тренд к развитию модели открытого бизнеса приходит и в сегмент Digital Signage: софтверные вендоры объединяются с поставщиками аппаратных решений как за рубежом, так и у нас. Polymedia является не только ведущим и старейшим системным интегратором Digital Signage и мультимедийных проектов, но и разработчиком, поэтому наше сотрудничество будет направлено не только на внедрение DS-технологий, но и на разработку собственных совместных решений».