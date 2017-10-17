CTI представила свою IIoT-платформу на IoT World Summit Russia 2017

CTI приняла участие в международном форуме IoT World Summit Russia 2017. Мероприятие, посвященное современным решениям в области интернета вещей (IoT) и промышленного интернета вещей (IIoT), прошло 19-20 сентября в городе Иннополисе (Республика Татарстан).

В деловой программе саммита выступил заместитель генерального директора компании CTI Алексей Бугай. Эксперт рассказал о перспективах технологий интернета вещей для эффективного энергоменеджмента и представил IIoT-платформу, разработанную специалистами CTI. Решение обеспечивает экономию от 20 до 60 процентов потребляемой промышленным производством электроэнергии.

Представленная программная платформа CTI позволяет подключить в единую систему любое хранилище данных и датчики различных производителей. Созданный разработчиками компании модуль аналитики и отчетности собирает полученную информацию, благодаря чему система дает полную картину энергопотребления на объекте в режиме реального времени. Далее исполнительные механизмы могут включать или выключать оборудование и менять режимы его работы. Система автоматически оптимизирует питание техники и позволяет оперативно распределять нагрузку, сглаживая пиковые скачки энергопотребления.

Экспертиза CTI позволяет фокусироваться не только на эффективном энергоменеджменте или узкопрофильных задачах, связанных с автоматизацией производства в конкретных отраслях. Компания предлагает заказчикам комплексное решение на базе множества аналитических модулей различных разработчиков, интегрируя их в единую платформу и ориентируясь на проблемные для каждого конкретного производства участки. Такой подход намного эффективнее внедрения разрозненных продуктов другими интеграторами, он экономит значительные средства как на стадии создания и запуска, так и во время эксплуатации новых систем.

«Российский рынок IoT пока не консолидирован, и у амбициозной компании есть хорошие шансы стать своеобразным «супермаркетом решений». Вместо нишевых проектов нужно браться за глобальные, которые будут решать несколько задач на одном производстве. Пока нет объединяющего технологического центра, об Индустрии 4.0 говорить рано», – сказал Александр Криницин, руководитель направления развития бизнеса «интернет вещей» компании CTI.

Программа форума разделилась на два основных тематических кластера, первый из которых охватил технологии интернета вещей для управления городскими коммуникациями.

Александр Криницин отметил: «Умный город – очень сложная концепция с точки зрения экономики, времени реализации и окупаемости инвестиций. К сожалению, прорывных проектов в этом направлении пока никто не представил».

Второй тематический кластер саммита был посвящен промышленному интернету вещей. Для многих российских производств остро стоит вопрос эффективного использования ресурсов, поэтому им жизненно необходимо внедрение технологий, позволяющих снижать операционные издержки. Участники форума обсудили практические примеры внедрения IIoT-решений на производстве, не осталась в стороне компания CTI. «Примерно в половине представленных докладов речь шла об успешном использовании IIoT в индустриальном секторе и добывающих отраслях. Участники мероприятия рассказали о действительно масштабных проектах, реальных кейсах и о серьезном экономическом эффекте от них, – сказал Александр Криницин. – Например, новая система CTI может окупиться уже через два месяца и позволяет снизить операционные расходы на 20, 30 и даже 60 процентов. Спрос на подобные решения велик, и перспективы на отечественном рынке у них огромные».

В этом году IoT World Summit Russia посетили 675 делегатов из 17 регионов России и более чем из 14 стран мира. Саммит собрал представителей технологических компаний, госструктур, а также среднего и крупного бизнеса для обсуждения текущего состояния и перспектив развития технологий IoT в России.