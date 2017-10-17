Canon выпустила 90 млн камер EOS и 130 млн объективов EF

Canon объявила о достижении двух важных вех на своем производственном пути: общее количество выпущенных камер EOS со сменными объективами достигло 90 миллионов, а объективов серии EF — 130 млн.

90-миллионной произведенной камерой стала EOS 5D Mark IV, а 130-миллионным объективом — модель EF16–35mm f/2.8L III USM.

Дебют системы EOS и объективов серии EF состоялся в марте 1987 г., когда был представлен первый в мире полностью электронный байонет для пленочных зеркальных камер с автофокусом.

С течением времени обе линейки расширялись, завоевывая сторонников среди как начинающих пользователей, так и профессионалов. В начале 2000-х гг. производство ускорилось за счет распространения цифровых зеркальных камер. Вот уже 14 лет, начиная с 2003 года, цифровые камеры Canon со сменными объективами неизменно удерживают первое место в мире по объему продаж.

С момента своего появления серия EOS постоянно обновлялась новыми революционными технологиями, которые поддерживали ее главную идею: «скорость и комфорт». Все основные электронные компоненты, используемые в продуктах системы EOS, включая CMOS-датчики, процессоры обработки изображения и сменные объективы, разрабатывались компанией Canon самостоятельно.

Объективы EF являются лидерами отрасли по объему продаж и предлагаемым возможностям, включая такие впервые внедренные инновационные разработки, как ультразвуковой мотор (USM), технология стабилизации изображения (IS), а также многослойные дифракционные оптические элементы (DO).

Компания Canon будет продолжать совершенствовать и расширять серии камер EOS и объективов EF путем развития технологий обработки изображения, а также объединения технологий в области оптики, фото- и видеосъемки и сетевых подключений. Мы также будем стремиться к тому, чтобы наши устройства по-прежнему отличались стильным внешним видом и высокой надежностью.