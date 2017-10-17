BroadSoft проведет в Москве конференцию 8 ноября 2017 года





BroadSoft, лидер мирового рынка унифицированных коммуникаций и конференц-связи, приглашает на мероприятие 8 ноября 2017 года в гостинице InterContinental в Москве.

Конференция BroadSoft предназначена специально для поставщиков телекоммуникационных услуг и системных интеграторов, у которых будет возможность узнать больше о будущем унифицированных коммуникаций (BroadSoft Business), эволюции контакт-центров, а также оптимизировать командную работу внутри проектов.

BroadSoft приглашает попробовать инновационные и простые инструменты, которые можно использовать, чтобы выделиться среди конкурентов и сделать бизнес значительно более прибыльным.

Представители компании поделятся видением будущего BroadSoft о том, какие инструменты будут нужны бизнес-пользователям в ближайшем будущем и как можно использовать знания и опыт компании для расширения бизнеса.

Все презентации конференции будут проводиться на русском языке или с переводчиком.

Зарегистрироваться на конференцию BroadSoft можно по ссылке. Количество мест ограничено.