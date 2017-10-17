Avaya расширила сотрудничество с облачным сервисом Salesforce Service Cloud

Avaya объявила о расширении сотрудничества с облачным сервисом Salesforce Service Cloud для создания решений, обеспечивающих улучшенную интеграцию продуктов для контакт-центров от каждой из компаний.

Целью расширенного сотрудничества станет разработка облачных решений, которые обеспечат бесперебойную работу, высокую контекстную осведомленность, а также скорость и качество обслуживания на всех этапах цикла взаимодействия с клиентом. Благодаря этому компаниям будет проще отвечать требованиям, которые современные пользователи предъявляют к взаимодействию с использованием цифровых каналов.

«Объединение усилий двух лидеров отрасли, экспертов в улучшении клиентского опыта, поможет компаниям осуществить более глубокую цифровую трансформацию процессов коммуникации с клиентами, – сказала Нэнси Джемисон (Nancy Jamison), старший аналитик по цифровой трансформации в Frost & Sullivan. – Кроме того, подобные преобразования позитивно скажутся на работе операторов контакт-центров».

Решения Avaya для организация взаимодействия компании с клиентами и ведущие CRM-системы Salesforce уже широко используются в контакт-центрах, в том числе во многих крупнейших центрах клиентского обслуживания по всему миру.

Расширение сотрудничества позволит добиться улучшений в следующих направлениях. Интерфейсы программирования Service Cloud API позволят заказчикам использовать возможности маршрутизации Avaya и перенаправлять обращение на любой из каналов коммуникаций – в веб, чат и другие. Информацию о клиентах, полученную с помощью средств голосовой аналитики Avaya, например, информацию о результате верификации личности, можно будет сделать доступной для операторов контакт-центров с помощью Service Cloud Einstein, что повысит эффективность поддержки клиентов. Упрощение процесса настройки и конфигурации позволит администраторам без труда синхронизировать квалификацию операторов и бизнес-правила между системами Avaya и Salesforce.

По мере того, как все больше компаний переходят к веб-приложениям и облачным сервисам, интегрированные решения Salesforce и Avaya позволяют им быстрее реализовывать свои стратегии без вреда для текущей деятельности. В случае необходимости получения более персонализированной поддержки клиенты смогут переключиться с системы самообслуживания на оператора. При этом оператор будет располагать всей историей прошлых и нынешних взаимодействий, включая полученные через чат-бот вопросы и информацию. Всё это позволит быстро и легко решать возникающие у клиента вопросы.

Avaya уже осуществляет интеграцию своих продуктов с сервисами Salesforce с помощью решения Avaya Breeze Connector, расширение сотрудничества даст намного более широкие возможности для интеграции корпоративным заказчикам, в которых управление рабочими процессами и различные способы взаимодействия могут органично сосуществовать сразу в нескольких решениях.

«Клиенты сегодня привыкли к интуитивному взаимодействию с компаниями, к предвосхищению своих запросов, и именно поэтому мы рады объединить усилия с Avaya в рамках этой инициативы. От клиентского опыта в конечном итоге зависит очень многое, и способность предложить комплексное обслуживание посредством различных каналов коммуникаций станет ключевым фактором, который позволит компаниям добиваться высокой лояльности клиентов», – отметил Адам Блитцер (Adam Blitzer), исполнительный вице-президент и генеральный менеджер в подразделении Service & Sales Clouds, Salesforce.

«Значение имеет только то, что видит пользователь: клиенты понимают, чем хороший потребительский опыт отличается от плохого. При этом они могут не знать, какие технологии для этого используются, им это не нужно. Компании Avaya и Salesforce объединяют усилия для формирования органичного и беспрерывного процесса клиентского обслуживания, который смогут оценить как клиенты, так и операторы. Вместе мы сможем гарантировать компаниям, что значительное улучшение потребительского опыта обеспечит им вполне ощутимые преимущества», – сказал Лоран Филоненко, старший вице-президент по корпоративной стратегии и развитию, технический директор Avaya.