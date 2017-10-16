R-IT предоставит продукты «МойОфис» по модели Saas

«Новые облачные технологии» и R-IT объявили о сотрудничестве. R-IT предоставит «МойОфис» по модели «программное обеспечение как сервис» (SaaS). Заказчикам доступны бизнес-приложения для создания, совместного редактирования и централизованного хранения документов «МойОфис», а также средства для организации электронной почты, корпоративного общения, календарей и адресной книги сотрудников.

Заказать сервис можно на сайте компании.

Клиентам R-IT доступны два продукта: «МойОфис Частное облако» и «МойОфис Профессиональный». Пользователи получат выделенное дисковое пространство для хранения, доступ к облачным редакторам с поддержкой совместного редактирования, возможность подключить мобильные приложения «МойОфис» для Android и iOS. «МойОфис Профессиональный» включает настольные версии приложений «МойОфис».

В рамках сотрудничества R-IT дополнительно предлагает клиентам уникальное интегрированное программно-аппаратное решение – «МойОфис Частное облако» на модульной серверной платформе R-IT DataMill. Решение объединяет удобство и гибкость облачного сервиса МойОфис с возможностью установки на площадке клиента.

«Использование программного обеспечения по модели SaaS снимает ряд барьеров для заказчика: нет необходимости бюджетировать закупки дополнительных серверов и инфраструктуры, а также не нужно изучать аспекты проектирования, инсталляции и эксплуатации. Мы рассчитываем, что SaaS модель позволит расширить число пользователей МойОфис», — сказал генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров.

«Сотрудничество с «МойОфис» очень важно для нашей компании, качественные отечественные SaaS решения предельно актуальны на современном российском ИТ-рынке, а линейка продуктов МойОфис привлекает пользователя качеством исполнения и надежностью, а также удобством и доступными функциональными возможностями», - отметил генеральный директор R-IT Андрей Болотник.

Услуги «МойОфис на R-IT» будут предоставляться по подписной модели, с ежемесячной оплатой по факту использования.

Пользователи мобильных приложений «МойОфис Документы» и «Мой Офис Почта» могут оформить подписку на сервисы R-IT, чтобы получить доступ к расширенной функциональности «МойОфис» на смартфонах и планшетах.