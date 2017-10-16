oneFactor запустила облачный сервис по медиаизмерениям

oneFactor запустила в коммерческую эксплуатацию сервис медиаизмерений для всех игроков рынка наружной рекламы. Сервис SmartIndex измеряет аудиторию наружной рекламы на основе данных о нагрузке на сети мобильных операторов. Уже с момента запуска SmartIndex включает 18 месяцев исторических данных по медиаизмерениям для любой географической точки России. Еще с ноября 2016 года к сервису SmartIndex были подключены клиенты Media Direction Group в рамках закрытого теста, а с 16 октября 2017 года сервис стал доступен для всех участников рынка – операторов наружной рекламы, агентств и конечных клиентов.

«Клиенты Media Direction Group активно используют Smartindex с момента запуска сервиса осенью прошлого года. Хотим отметить его неоспоримую эффективность и широкие возможности, в том числе и с точки зрения географии использования. На данный момент на рынке нет других уже работающих альтернатив, похожих по функционалу. Но мы считаем, что появление и развитие подобных сервисов безусловно будет полезно рынку. Чем больше возможностей выбора, тем лучше клиентам, поэтому путь к единому сервису по измерениям в данном направлении скорее негативная тенденция», - отметил директор по закупке наружной рекламы Media Direction Group Сергей Гумель.

Сервис SmartIndex обладает рядом технологических преимуществ в сравнении с существующими на рынке медиаизмерителями и альтернативными решениями. В отличие от сервисов на основе данных GPS-навигаторов или информации об автомобильных пробках, SmartIndex может корректно измерить не только число автомобилей, но и число пешеходов плюс пассажиров личного или общественного транспорта. Эти компоненты аудиторных измерений наружной рекламы особенно важны для сити-форматов, где основной аудиторией являются именно пешеходы. Измерения могут быть детализированы до нескольких секунд, что дает широкие возможности для таргетирования выходов рекламного контента на цифровых медиаэкранах, доля которых в общем объеме наружной рекламы неуклонно растет.

В отличие от существующих сервисов медиаизмерений SmartIndex обеспечивает полный охват всех населенных пунктов на территории РФ – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Сервис компании oneFactor дает возможность производить замер по узкотаргетированным аудиториям в соответствии с целями рекламной кампании, например, по спортивным фанатам определенного клуба; регулярным пользователям такси; владельцам конкретного бренда автомобиля. SmartIndex обладает функционалом не только экспертного определения целевой аудитории, но и look-a-like моделирования, которое позволяет формировать аудиторию с помощью алгоритмов машинного обучения. Использование сервиса SmartIndex позволяет при сохранении TRP (target rating point – целевой рейтинг) увеличить охват рекламного сообщения на 10-35%.

В течение 2016 и 2017 годов компания oneFactor активно инвестировала в проверку работоспособности технологии, которая лежит в основе сервиса, а летом этого года расширила число участников закрытого теста сервиса. В нем помимо клиентов Media Direction Group приняли участие «ЭСПАР-Анатилик», как разработчик существующего стандарта медиаизмерений на рынке, и два оператора наружной рекламы.

«SmartIndex работает на основе данных о нагрузке на сесть мобильных операторов, которые есть для любого города в России с населением от 10 тысяч человек, охватывая географию от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Несмотря на всю инновационность подхода в части развития технологической основы медиаизмерителей, в некоторой степени мы повторяем опыт США, где достаточно давно именно данные мобильных операторов используются как один из компонентов национального стандарта медиаизмерений. Поэтому мы уверены, что именно эта методика измерений - правильный выбор для рынка наружной рекламы в России», - отметил генеральный директор oneFactor Роман Постников.