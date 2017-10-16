Infinidat представит на CNews Forum новые решения по хранению данных

Infinidat примет участие в ключевом ИТ событии 2017 года – CNews Forum. В рамках форума Infinidat представит инновационные решения по хранению данных, обеспечивающие более 1 млн операций в секунду, доступность 99,99999% и более 2,7 ПБ в одной монтажной стойке.

Что крайне важно в настоящее время для российского рынка, решение не подвержено санкционным рискам, состоит из непроприетарных компонентов и имеет доступную цену.

Системы хранения данных InfiniBox быстрее, чем решения на flash. Высокая скорость чтения-записи обеспечивается архитектурой системы, алгоритмами ПО (более 125 патентов) и обслуживанием ввод-вывода преимущественно из оперативной памяти. Кроме того, система поставляется с максимальной емкостью, но при этом заказчик оплачивает только требуемую полезную емкость. Производительность выдается сразу максимальная, а емкость расширяется мгновенно по мере необходимости – capacity-on-demand.

Благодаря автоматизированному управлению, выделению ресурсов и интеграции с приложениями, решение получается крайне эффективным и простым при внедрении и использовании.

На пленарной сессии вице-президент Infinidat по региону EMEA Дэн Шпрунг (Dan Shprung) расскажет о развитии рынка ИТ в целом, как развивается сегмент хранения, и что делают крупнейшие мировые компании, чтобы сократить стоимость владения и при этом получить максимум отдачи от накопленной у них информации.

Компания Infinidat – глобальная компания из Израиля, занимающаяся разработкой, производством и продажами СХД корпоративного класса. Infinidat меняет парадигму корпоративных СХД, уменьшает капитальные и операционные расходы, снижает сложность инфраструктуры в целом.

Компания Infinidat оценивается в $1,6 млрд. Внешнее финансирование составляет $325 млн, включая $95 млн от Goldman Sachs и TPG Growth в октябре 2017 года. В России системами хранения Infinidat пользуются известные компании - DataLine, Softline и «УРАЛСИБ Страхование».