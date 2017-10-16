Huawei начала российские продажи планшета MediaPad T3 7 3G. Цены

Huawei анонсировала начало продаж улучшенной версии планшета MediaPad T3 7, с которой пользователи смогут подключаться к высокоскоростному интернету не только в зоне сети Wi-Fi, но и с помощью 3G. Начиная с 16 октября новинку можно приобрести в магазинах-партнёрах компании Huawei: DNS, М.Видео, МТС и Связном.

MediaPad T3 7 3G оснащен 7-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1024×600 точек и 4-х ядерным процессором А7 с тактовой частотой 1,3 ГГц. Планшет работает под управлением ОС Android 7.0 с интерфейсом EMUI 5.1.

Обновленное устройство поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4G&5G, который гарантирует быструю связь в домашних беспроводных сетях, а встроенный 3G модем позволит иметь широкополосный и качественный доступ в интернет там, где отсутствует соединение с Wi-Fi сетью.

Устройство оснащено основной и фронтальной камерами с разрешением 2 МП, которые справляются с функцией видеосвязи и различными видами съемки, а мощная батарея емкостью 4100 мАч гарантирует работу устройства в течение целого дня, что позволит пользователям всегда оставаться на связи.

Тонкий цельнометаллический корпус планшета имеет толщину 8,6 мм, а вес устройства составляет всего 250 г. Благодаря небольшим габаритам планшет отлично подойдёт для любителей путешествий, которые не захотят расставаться с любимыми фильмами или музыкой. Кроме того, устройство может быть полезным и для детей. Даже самые требовательные родители смогут оценить защищенный паролем «детский» режим, который позволяет запускать только избранные приложения.

MediaPad T3 7 3G будет доступен в двух модификациях. Так, модель с оперативной памятью 1 ГБ и накопителем ёмкостью 8 ГБ в космическом сером и престижно-золотом цветах обойдется пользователям в 5 990 руб. Рекомендованная розничная цена планшета с накопителем емкостью 16 ГБ в космическом сером цвете составляет 6 990 руб.