Criteo объединит в новой маркетинговой экосистеме ритейлеров и бренды

Criteo S.A. объявила о своем новом видении эффективной коммерции и открытой маркетиноговой экосистемы. В августе 2017 года компания анонсировала создание маркетинговой экосистемы для эффективной коммерции, объединяющей под собой десятки тысяч ритейлеров, брендов и рекламных издателей, сосредоточенных на интегрированных маркетинговых технологиях. Экосистема была разработана благодаря технологии машинного обучения.

Criteo представляет участникам маркетинговой экосистемы два новых решения – Criteo Audience Match Beta и Criteo Customer Acquisition Beta.

Создание экосистемы Criteo уравнивает шансы всех игроков рынка: с ее помощью ритейлеры и бренды смогут получать доступ к широкому объему данных и последним технологиям, самостоятельная разработка которых была бы весьма проблематична.

«Сотрудничество в открытой инфраструктуре создает равные условия для игроков рынка и дает компаниям возможность строить планы на будущее, - сказал Патрик Уайат, старший вице-президент по управлению продуктами компании Criteo. - Мы разработали маркетинговую экосистему Criteo для эффективной коммерции, чтобы раскрыть потенциал открытого сотрудничества и обмена данными между всеми участниками процесса. Новые технологии Criteo Audience Match и Criteo Customer Acquisition представляют собой набор маркетинговых решений для усовершенствования процесса покупок как онлайн, так и оффлайн».

Выходу на рынок новых технологий предшествовало совместное исследование Criteo и Forbes Insights. Исследование, в котором приняли участие 500 руководителей высшего звена, показало, что раскол ритейл индустрии ведет к реорганизации коммерческой деятельности. Бренды и ритейлеры опасаются, что оффлайн и онлайн гиганты создадут условия, при которых конкуренция с ними станет практически невозможной. Кроме того, исследование показывает, что ритейлеры не исключают вероятности объединения массивов данных как одного из способов достижения конкурентного преимущества – свой вклад готовы внести 71% респондентов.

Criteo Customer Acquisition Beta: поиск и привлечение новых клиентов. Рекламодатели постоянно ищут способы увеличить свою прибыль. Однако существующие методы привлечения покупателей не всегда точны и не дают маркетологам уверенности, что рекламные затраты идут на привлечение покупателей, которые с большей долей вероятности совершат покупку. Это противоречие создает замкнутый круг, при котором бюджеты впустую тратятся на нерелевантных клиентов.

Используя идентификационные и процентные данные из Criteo Shopper Graph, первые рекламодатели применяют Criteo Customer Acquisition Beta для активного поиска и конвертации новых пользователй, обеспечивая при этом высокий показатель ROI по сравнению с традиционными методами. Решение основано на базе перфоманс-маркетинга. Acquisition solution анализирует информацию о поведении покупателей за длительный отрезок времени для создания образа «идеального» клиента. Этот набор качеств служит ориентиром, на него система ровняется при поиске новых потенциальных покупателей, которым демонстрируются максимально интересные для них товары.

Решение помогает вычислить и охватить новых клиентов на основе знаний об их просмотрах в интернете и покупательских интересах, увеличить конверсию с помощью индивидуальных продуктовых рекомендаций, оптимизировать расходы на рекламу и максимизировать рентабельность инвестиций, оплачивая рекламу только когда покупатель проявляет прямой интерес к компании.

Бета-тест в Великобритании показал, что первые рекламодатели смогли увеличить скорость привлечения новых клиентов до 73%.

«Мы измеряем успех, основываясь на показателях охвата, проявленного покупателем интереса и конверсии. Также не последний критерий успешности – оценка рентабельности потраченных рекламных бюджетов, - сказал Джон Грейл, глава отдела цифрового маркетинга в компании House of Fraser. - «Технология Criteo Customer Acquisition – мощный инструмент в новой экосистеме Criteo, который обеспечил увеличение посещаемости сайта и количества потенциальных продаж и заказов».

Повторное привлечение покупателей с помощью соответствующего сообщения о продукте – легкая победа для рекламодателя, но первоначальное заполучение этих клиентов - постоянная дилемма. Существующие платные решения, которые используют CRM данные, часто не достигают поставленных целей и страдают от низкого уровня соответствия данных, а также ограниченного запаса ресурсов за пределами закрытой экосистемы.

Criteo Audience Match BETA использует CRM или DPM данные для максимально точного таргетинга аудитории в интернете, мобильном браузере и приложениях Этот новый метод помогает маркетологам повторно привлечь своих покупателей, благодаря широкомасштабной рекламной кампании. Criteo создала базис детерминированных ID в Criteo Shopper Graph, позволяя бета-клиентам видеть коэффициент соответствия существующих клиентских списков с онлайн профилями более 60%.

Другие преимущества Criteo Audience Match BETA : быстрое выполнение рентабельных и платных показов в различных маркетинговых условиях, включая повторное привлечение бывших клиентов; продвижения сезонных предложений, кросс-продаж продукции и т.д., обеспечение уникального вовлечения в рекламу, благодаря оптимизации объявлений, ориентации на дизайн бренда и т.д., синхронизиция с Criteo Dynamic Retargeting с целью оптимизации кросс-кампании.

«Благодаря высокой производительности и широкому охвату рекламных издателей на всех устройствах, Criteo Audience Match является для нас идеальным решением для повторного привлечения аудитории», - сказала Натали Дюфае, руководитель транспортного отдела La Redoute.