Atos открыла департамент больших данных и безопасности

Atos объявила об открытии департамента больших данных и безопасности, который будет специализироваться на предоставлении решений в сферах Big Data, суперкомпьютеров и кибербезопасности.

Решения, предлагаемые новым департаментом, будут доступны в высокотехнологичной лаборатории Bull Labs, где партнеры, интеграторы и заказчики смогут протестировать их. Лаборатория была открыта на базе российского офиса Atos в Москве в октябре 2016 года в рамках мероприятия по случаю 95-летия бренда Bull.

Появившись на российском рынке серверного оборудования в марте 2016 года Bull, технологический бренд компании Atos, активно развивается и работает с новыми партнерами. На наш рынок Bull вошел с серверными платформами Bullion, рассчитанными на high-end сегмент, и суперкомпьютерами bullx. Продукты Bullion представляют собой единую x86-платформу для выполнения операций в оперативной памяти с уникальной для российского рынка масштабируемостью. Сервер не имеет аналогов по производительности, надежности и управляемости при высоких рабочих нагрузках.

Роман Гоц, глава департамента Больших данных и безопасности в России, отметил: «Мы продолжим предоставлять нашим заказчикам передовые цифровые решения для внедрения, обработки и анализа Больших данных. Масштабируемые серверы Bullion S на базе семейства процессоров Intel® Xeon E7 v4 оптимизируют работу с большими потоками данных, повышая тем самым общую производительность и эффективность. В ближайшем будущем мы планируем не только развивать существующую линейку серверного оборудования, но и расширить ассортимент появлением нового сервера на базе новых процессоров Intel. Подчеркну, именно расширить, а не заменить».

Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России, сказал: «Наша компания уделяет особое внимание решениям в области Больших данных и кибербезопасности. Их успешное развертывание вкупе с экспертными знаниями и навыками наших специалистов позволяют обеспечивать устойчивое развитие IT-инфраструктуры предприятий наших заказчиков. В 2018 году мы также планируем представить в России новый бренд – Evidian, в рамках которого Atos поможет пользователям в реализации оптимального процесса аутентификации, а также предложит передовые решения для управления доступом и идентификацией, адаптированные под конкретные бизнес-процессы».

Ключевые решения, предлагаемые Bull в России – высокотехнологичные масштабируемые серверы Bullion S и Bull Sequana S, рассчитанные на широкий круг заказчиков систем Mission Critical и стоящих перед ними задач: внедрение новых высокопроизводительных систем, миграция с устаревших проприетарных платформ и, с выходом новой платформы, внедрение систем AI и машинного обучения.