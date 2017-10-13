Российские роботы научились распознавать паспорта

Promobot внедрила в своих роботов систему распознавания паспорта. Систему разработали российские специалисты из компании Smart Engines. Она позволяет решить проблему ручного ввода паспортных данных при заполнении документов или функция может использоваться для идентификации личности.

Клиенты, использующие роботов нового поколения Promobot v.3, могут расширить спектр их применения от вопросов консультирования до проведения операций, требующих предъявления удостоверяющего документа. Теперь робот умеет просить паспорт и может самостоятельно зарегистрировать посетителя. В первую очередь новая функция разработана для роботов, внедряемых в финансовых организациях.

Распознавание паспорта РФ реализовано на базе технологии Smart IDReader, которая позволяет за несколько секунд на изображении определить тип документа и извлечь все необходимые данные, включая фотографию. Интеграция решения была выполнена разработчиками Promobot с использованием одноименной открытой платформы SDK Promobot. Данная платформа позволяет программировать робота под специфику применения в своем бизнесе.

Генеральный директор компании «Promobot» Алексей Южаков отметил: «Научив робота Promobot распознавать документы мы хотим закрыть потребности заказчиков по обработке удостоверяющих документов из различных сфер бизнеса. Для нас важно, что решение коллег из Smart Engines обеспечивает высокое качество распознавания и не требовательно с точки зрения вычислительного ресурса. На распознавание разворота паспорта РФ роботу потребуются секунды, когда как человек тратит на заполнение паспортных данных в документах несколько минут.»

Генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров сказал: «Проект Promobot - одни из немногих, кто уже сейчас показывает эффективность использования роботов для бизнеса. Разработчики Promobot развивают своего робота через расширение спектра задач, которые он решает. Причем, наличие у коллег открытой платформы позволяет за короткое время интегрировать сторонние разработки. Интеграция нашего продукта Smart IDReader для распознавания паспорта РФ была выполнена буквально за 1 день».