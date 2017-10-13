«Лаборатория Касперского» зафиксировала 2-кратный рост DDoS-атак на российский бизнес

По результатам исследования «Лаборатории Касперского», в 2017 году каждая третья российская компания (36%) хотя бы раз подверглась DDoS-атаке. В 2016 году таких было в два раза меньше — всего 17%.

Как показывает статистика, под ударом может оказаться компания любого размера. Среди микропредприятий от DDoS пострадали 37%, среди компаний среднего и малого бизнеса — 31%, среди больших корпораций — 39%. При этом последствия во многих случаях оказываются очень серьезными: каждый пятый пострадавший (21%) признался, что атака привела к значительному снижению производительности сервисов компании, а у 8% опрошенных произошел сбой транзакций и процессов.

Помимо непосредственного ущерба, DDoS может таить в себе и скрытую угрозу. Каждая третья компания, столкнувшаяся к DDoS, (35%) рассказала, что такие атаки становились только «дымовой завесой» для других операций киберпреступников. Почти в половине таких случаев (47%) атака «прикрывала» утечку или кражу данных. Две из пяти пострадавших компаний (43%) рассказали, что атаки маскировали взлом корпоративной сети. Почти так же часто (41%) атака дополнительно включала заражение вредоносным ПО. Наконец, у трети атакованных (31%) произошло еще и прямое хищение денег.

«Риск подвергнуться DDoS продолжает расти, и пока нет признаков того, что тенденция изменится в ближайшем будущем. Атаки становятся более масштабными и сложными, к тому же все чаще используются киберпреступниками лишь как прикрытие для других операций. При этом, как показывает практика, происходит DDoS почти всегда в самый неподходящий момент, когда доступность веб-ресурсов особенно важна. Поэтому сейчас для каждого конкретного бизнеса не стоит вопрос, подвергнется ли он атаке — скорее надо спрашивать, когда именно это произойдет. Учитывая развитие угрозы и то, что она затрагивает компании всех размеров и типов, организациям критически важно защищать свою IT-инфраструктуру от проникновения и сохранять данные в безопасности. Выбор правильного партнера по кибербезопасности станет гарантией того, что компания справится с DDoS-атакой любого уровня и сложности», — отметил Алексей Киселев, менеджер проекта Kaspersky DDoS Protection «Лаборатории Касперского».

Чтобы помочь бизнесу защититься от DDoS-атак независимо от их целей и происхождения, «Лаборатория Касперского» разработала Kaspersky DDoS Protection — комплексное решение, которое включает все необходимые инструменты для минимизации угрозы. Решение помогает бизнесу работать без перебоев, защищая даже от самых сложных и масштабных атак. Теперь Kaspersky DDoS Protection доступно не только большим компаниям, но и представителям малого и среднего бизнеса — специально для них была запущена линейка KDP Connect.