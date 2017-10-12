Solar Security представила новую версию DLP-решения Solar Dozor

Solar Security объявила о выпуске новой версии Solar Dozor, созданную для того, чтобы сделать конфигурацию и самодиагностику системы более быстрой и удобной. В релиз вошел ряд функций, упрощающих настройку системы, а также развёртывание и управление агентами.

В новом эргономичном интерфейсе управление настройками Solar Dozor 6.5 стало гораздо легче. Это достигается благодаря интуитивной группировке и быстрому сквозному поиску параметров системы.

В частности, была доработана система развертывания и управления агентами. Новая версия позволяет офицеру ИБ централизованно устанавливать агенты на рабочие станции, настраивать политики и отслеживать их состояние. В Solar Dozor 6.5 есть своя карточка для каждой рабочей станции, где отражаются технические данные о ней, информация о всех логинившихся пользователях, сведения о статусе агента и актуальности настроек и политик. Это позволяет офицеру ИБ контролировать бесперебойную работу агентов Solar Dozor.

Кроме того, офицеру ИБ больше не нужно обращаться к системным администраторам за актуальной информацией о состоянии инфраструктуры, потому что в Solar Dozor 6.5 появился инструмент для исследования локальной сети на предмет появления новых узлов и сервисов.

Чтобы настройка Solar Dozor не вызывала лишних сложностей и не отнимала время офицера безопасности, в новой версии реализована интерактивная справка, которую можно открыть в любом месте интерфейса системы.

«В фокусе Solar Dozor 6.5 – простота настройки и управления системой, этой цели служит вся функциональность, добавленная в новой версии. Наши заказчики неоднократно отмечали высокую скорость развертывания Solar Dozor на этапе внедрения, и наша задача – сделать так, чтобы и дальнейшее администрирование решения не вызывало никаких проблем и затруднений», – сказал Василий Лукиных, менеджер по развитию бизнеса Solar Dozor компании Solar Security.