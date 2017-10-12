Облачная платформа Oracle предлагает инновации для масштабируемой обработки больших данных

Oracle анонсировала три крупных новинки в Oracle Big Data Platform Cloud. Эти новые облачные сервисы предоставляют клиентам критически важные возможности, необходимые для проектов по большим данным, и позволяют упростить и ускорить получение бизнес-результатов на основе данных, а также облегчают использование функций искусственного интеллекта в приложениях и сервисах.

Проекты с большими данными имеют важнейшее значение для инноваций, но их трудно реализовать из-за их сложности, недостатка квалифицированных кадров и знаний, необходимых для координации всех этапов проекта. Чтобы помочь клиентам решить эти проблемы и упростить управление всем жизненным циклом больших данных, Oracle анонсировала сервисы больших данных, интегрированные в Oracle Cloud Platform.

«Инициативы по Big Data имеют важное значение для роста и развития организации, но этот процесс по-прежнему сложен и является вызовом для всех его участников, - сказал Грег Павлик, старший вице-президент и технический директор Oracle Cloud Platform. - Предоставляя комплексную унифицированную платформу, которая упрощает и ускоряет проекты по анализу больших данных в облаке, мы сводим к минимуму проблемы и помогаем клиентам повысить их шансы на успех. Наша стратегия состоит в том, чтобы предоставить всем клиентам возможность анализировать любые данные из любого источника».

Oracle представила облачное решение Oracle Analytics Cloud, Data Lake Edition, которое раскрывает потенциал масштабируемой аналитики больших данных в Oracle Big Data Cloud с использованием Apache Spark. С помощью Oracle Analytics Cloud, Data Lake, любой аналитик может теперь исследовать все данные в озере данных, объединить их с собственными, корпоративными или внешними источниками, чтобы обнаружить новые факты, быстро усовершенстововать обогатить эти данные и сохранить, создав Data flow (процесс подготовки данных), который исполняется на масштабируемой платформе. Встроенный слой быстрой аналититики с Oracle Essbase и Oracle Database Cloud сохраняют результирующие данные, обеспечивая быструю интерактивную визуализацию и еще один уровень доступа к данным. Чтобы сделать работу пользователей-аналитиков еще более продуктивной, платформа дополнительно расширяет аналитику, предоставляя рекомендации по обогащению и визуализации данных, основанные на машинном обучении.

В сервисах Oracle Analytics Cloud, Data Lake Edition также появляется автоматическое создание моделей машинного обучения, которые могут применяться как встроенные модели для интеллектуальногообогащения данных при создании и исполнении Data Flow. Кроме того, аналитики могут использовать сотни функций Oracle Advanced Analytics и Spark для дальнейшего обогащения своих данных и Data Flow.

Облачные сервисы Oracle Analytics Cloud тесно интегрированы с Oracle Integration Cloud и Oracle Big Data Cloud. Эта унифицированная платформа предлагает низкую совокупную стоимость владения для наиболее полного спектра аналитических возможностей в отрасли, от самостоятельной визуализации и подготовки данных по массивам данных любого масштаба до корпоративной отчетности, продвинутой аналитики, динамического пользовательского моделирования и самообучающейся мобильной аналитики, позволяющей получать проактивные результаты и выводы.

Oracle встроила в Oracle Big Data Cloud три инструментальных средства машинного обучения и аналитики, которые минимизируют перемещение данных и ускоряют получение результатов. Oracle R Advanced Analytics for Hadoop ускоряет алгоритмы, доступные в библиотеке SparkMLlib, до 32 раз. Поддержка графических процессоров (GPU) для Apache Spark и TensorFlow дополнительно ускоряет работу алгоритмов для функций глубокой аналитики и машинного обучения. Oracle Big Data Spatial and Graph позволяет клиентам выявлять зависимости и связи в данных о клиентах, организациях и активах, обогащать мульти-структурные данные информацией о геолокации.

Oracle Big Data Cloud теперь также включает в себя Oracle Big Data Connectors для более быстрого и удобного перемещения данных между Oracle Database и озерами данных. Кроме того, Oracle Event Hub Cloud обеспечивает полностью автоматизированный способ сохранения потоковых данных в Oracle Storage Cloud и интегрируется с облачной платформой Oracle Data Integration Platform Cloud, помогая создавать озера данных в облаке проще и дешевле, чем когда-либо прежде.

Oracle анонсировала два новых сервиса: Oracle Graph Cloud Service - полностью управляемую, масштабируемую графическую базу данных и аналитический движок с интегрированными инструментами разработки и визуализации данных. Oracle NoSQL Database Cloud Service является единственной полностью управляемой базой данных NoSQL, которая дает клиентам возможность хранить свои данные в облаке Oracle или в своем собственном центре обработки данных.

Oracle анонсировала облачный сервис Oracle Data Integration Platform Cloud Service, который обеспечивает унифицированные, комплексные инструменты корпоративного класса для интеграции данных и ETL. Сервис обладает функциями «push-down» как для потоковой, так и для пакетной загрузки данных из всех Oracle и не только Oracle источников данных и приложений.

Кроме того, сервис поддерживает широкий спектр методов очистки данных, каталогизации данных и решений для управления метаданными, для того, чтобы обеспечить правильное использование данных и соответствие нормативным требованиям.

Платформа Oracle Stream Analytics, являясь признанным в отрасли лидером в области платформ потоковых данных, теперь расширена для работы непосредственно в Oracle Cloud Platform. Платформа Oracle Stream Analytics основана на ключевых технологиях больших данных, таких как Apache Kafka и Apache Spark, и тесно интегрирована с Oracle Big Data Cloud и Oracle Event Hub Cloud.