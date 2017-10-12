ИТ-компании Ульяновской области получат льготы за введение инновационных методов работы

ИТ-компаниям Ульяновской области планируется предоставить льготы за введение в работу инновационных методов. Проработать вопрос о внесении изменений в региональный закон о развитии инвестиционной деятельности губернатор Сергей Морозов поручил директору корпорации «Правительство для граждан» Светлане Опенышевой.

Планируется расширить перечень видов экономической деятельности, являющихся основанием для получения статуса особо значимого инвестиционного проекта. В нормативном акте добавятся новые критерии, связанные со сферами телекоммуникаций и ИТ.

Инициативу глава региона озвучил на встрече с генеральным директором ульяновской ИТ-компании PROF-IT GROUP Евгением Сударкиным. Его участники рассмотрели возможность участия организаций в приоритетном проекте «Умный регион».

Документ, рассчитанный до 2030 года, разработан по инициативе губернатора. Интеллектуальные цифровые технологии планируется внедрить в отрасли здравоохранения, образования, культуры, туризма, транспорта, экологии, общественной безопасности.

По словам Светланы Опенышевой, у ряда региональных ИТ-компаний уже есть опыт реализации проектов в сфере цифрового производства и промышленного интернета. Так, компания PROF-IT GROUP уже завершила первую очередь масштабного проекта по автоматизации производства нового завода Belgee в Белоруссии.

Специалисты организации развернули IT-инфраструктуру нового предприятия смонтировали и настроили центры обработки данных, запустили корпоративную сеть WI-FI, установили техническое оборудование для последующего внедрения систем, компьютеризовали цеха и административные здания.

«Уже сегодня целесообразно провести анализ потребности региональных предприятий и организаций в использовании элементов и сервисов цифровой экономики. Это необходимо сделать, чтобы оценить уже имеющиеся у предприятий ресурсы, а также готовность к переходу к цифровой экономике. Кроме того, наши вузы намерены подключиться как на этапе оценки, так и в процессе внедрения. На базе учебных заведений будут созданы центры компетенций: в УлГТУ – технологический центр промышленного интернета в машиностроении, в УлГУ – региональный центр компетенций блокчейн-технологий», - отметила Светлана Опенышева.

На очередном заседании общественного экспертного совета по развитию информационных технологий планируется рассмотреть новые предложения по совместной реализации ключевых направлений концепции «Умный регион».