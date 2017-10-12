«ФОРС Телеком» представила ПО LUI для коллективной разработки интерфейсов

«ФОРС Телеком» (ГК ФОРС) объявила о разработке нового программного продукта для коллективной разработки экранных форм прикладных систем, которое будет продвигаться под брендом Live Universal Interface (LUI).

«Для нас важно, чтобы широкое профессиональное ИТ-сообщество открыло для себя и на практике почувствовало преимущества, которые даёт использование нашего нового инструментария. Поэтому на первом этапе мы готовы предоставлять его коллективам разработчиков бесплатно, наша задача – обеспечить распространение информации о продукте таким образом, чтобы образовалась критическая масса специалистов, способных изменить саму идеологию разработки пользовательского интерфейса. Тем более что по экспертным оценкам, прямого аналога такого продукта на рынке нет», - сказал Юрий Зятьков, генеральный директор компании «ФОРС Телеком».

В настоящее время существует довольно много средств, применяемых для построения пользовательского интерфейса приложений. Однако, несмотря на большое их разнообра-зие, часто возникает ситуация, когда задача создания пользовательского интерфейса оказывается более ресурсоёмкой, чем реализация прикладной бизнес-логики, и проект начинает «теряться» в экранных формах. Как правило, это связано с тем, что программист вынужден самостоятельно строить алгоритмы для обработки событий при вводе и отображении данных, а также управлять отображением информации на экране посредством элементарных команд, неся полную ответственность за результат.

LUI предлагает совершенно иной подход, при котором разработка прикладной логики системы отделена от разработки пользовательского интерфейса. Обе эти задачи могут решаться независимо, а при разработке экранных форм достаточно правильно присвоить определенные свойства элементам интерфейса - все остальные операции выполняются автоматически.

Новое инструментальное средство коллективной разработки позволяет значительно снизить затраты на разработку экранных интерфейсов приложений, оперативно прототипировать автоматизированные системы, эффективно развивать уже работающие приложения – любые изменения в экранном интерфейсе вносятся напрямую в работающую си-стему без её остановки.

LUI позволяет быстро реализовывать учётные, финансовые, расчётные системы для любых отраслей. Возможности инструментария по праву оценят коллективы разработчиков рынков B2B, B2G, G2C и в некоторых случаях - В2С. Инструмент может оказаться чрезвычайно полезен для решения IT-задач в бизнес-консалтинге и в иных случаях, когда необходимо быстро и с минимальными затратами создать прототип автоматизированной системы.

Среди преимуществ LUI - использование декларативных языков при описании свойств элементов интерфейса; абстрагирование свойств элементов интерфейса от средства их реализации; отказ от событийного подхода при разработке программной логики; оперативное подключение к любому существующему и работающему приложению.

Кроме своей основной задачи – создания экранного интерфейса приложений, входящие в состав среды LUI инструментальные средства позволяют решать задачи разграничения прав доступа пользователей и аудита их действий, администрирования, мониторинга со-стояния СУБД и др.

Для работы с LUI не требуется специального обучения программированию. Необходимый минимум – знание языка SQL.

В самое ближайшее время станет доступна версия для построения интерфейса мобильных приложений, а также версии, рассчитанные не только на СУБД Oracle, но и на другие базы данных, включая PostgreSQL и MySQL.