«БАРС Груп» разработала для ОЭЗ «Алабуга» систему класса Business Intelligence

«БАРС Груп», дочерняя компания национального центра информатизации ГК «Ростех», завершила проект создания аналитической системы на ОЭЗ «Алабуга». Программная платформа бизнес-анализа Alpha BI введена в опытную эксплуатацию на предприятии, получив название «Атлас».

Аналитическая система направлена на снижение трудоемкости по сбору, обработке, анализу данных с объектов ОЭЗ. Ежедневно в системе обрабатываются показатели потребления энергоресурсов по 23 резидентам ОЭЗ «Алабуга», данные об объемах реализованной воды по 8 объектам МУП «Водоканал», показатели потребления энергоресурсов по собственным объектам ОЭЗ, ведется учет объектов инфраструктуры и железнодорожного хозяйства, финансовых операций ОЭЗ.

С помощью внедренной аналитической системы «АТЛАС» стало возможным осуществлять прогнозирование основных показателей, обработку данных по передаче энергоресурсов, визуализацию показателей деятельности в виде графиков и OLAP-представлений, хранение архивной информации.

Каждый из 13 разделов системы содержит от 5 до 8 аналитических OLAP-представлений, до 10 аналитических панелей с графическим представлением данных, 5-8 регламентных отчетов, 3-5 справочников. Информация извлекается из всех уже имеющихся информационных систем, установленных в особой экономической зоне.

Alpha BI - программная платформа «БАРС Груп», предназначенная для создания бизнес-приложений и самостоятельного использования в качестве аналитического инструмента. Система помогает анализировать информацию, обеспечивая оперативное принятие управленческих решений, основанных на достоверных и согласованных между собой данных.