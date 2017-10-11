В Москве пройдет практический бизнес-форум по системам искусственного интеллекта

7 ноября в Конгресс-парке «Рэдиссон Ройал Москва» состоится Российский форум по системам искусственного интеллекта – RAIF (The Russian Artificial Intelligence Forum). Мероприятие соберет на одной площадке более 500 участников: отечественных и зарубежных экспертов в области машинного обучения (ML) и искусственного интеллекта (AI), а также топ-менеджмент крупных российских компаний.

Форум носит строго практический характер. На площадке RAIF будут представлены не только лучшие мировые практики применения технологий ML/AI в различных отраслях экономики, но и конкретные бизнес-результаты. Среди докладчиков форума: Майкл Вирт, руководитель по развитию бизнеса IBM в России и СНГ; Роман Шемпель, руководитель аналитического направления по работе с бизнес-партнерами IBM; Александр Дмитриев, индустриальный бизнес-консультант клиентского центра IBM; Александр Горбатько, заместитель руководителя ДИТ Москвы; Константин Горбач, директор по продажам отраслевых решений Yandex Data Factory; Алексей Натекин, основатель Data Mining Labs и онлайн-сообщества специалистов по работе с данными Open Data Science; Константин Виноградов, старший инвестиционный менеджер Runa Capital; Рустэм Хайретдинов, заместитель генерального директора ГК InfoWatch.

Перед гостями RAIF выступят представители российских компаний, которые уже используют технологии искусственного интеллекта. Они поделятся опытом и результатами внедрения. Среди них: Андрей Попов, член правления и руководитель дирекции ИТ «Райффайзенбанка»; Александр Сахаров, руководитель департамента «Цифровой Банкинг» Банка УРАЛСИБ; Михаил Шебалков, руководитель дирекции клиентской аналитики и отчетности Банка УРАЛСИБ; Сергей Сергеев, директор по ИТ «М.Видео»; Андрей Педоренко, директор департамента ИТ, «АльфаСтрахование»; Сергей Шишкин, заместитель финансового директора «АльфаСтрахование».

В рамках Форума будут подведены итоги Чемпионата RAIF-Challenge 2017 по разработке бизнес-идей с применением искусственного интеллекта и машинного обучения. Три команды-финалиста Чемпионата продемонстрируют свои решения по применению технологий ML/AI на практике.

Также на RAIF будут озвучены результаты эксклюзивного комплексного исследования рынка ML в России и мире, проведенного TAdviser специально для компании «Инфосистемы Джет». Ключевой аспект исследования – отечественные топ-кейсы в области ML/AI.

Программа RAIF включает пленарную и дискуссионную части, посвященные практике применения искусственного интеллекта в России и мире. Профессионалы ИТ-индустрии, CIO крупных российских компаний и ведущие международные эксперты продемонстрируют успешные кейсы и последние решения в области AI/ML для увеличения прибыли и снижения издержек компании, а также для интеграции этих технологий в бизнес-процессы организации. Для представителей различных отраслей экономики предусмотрены соответствующие секции: ритейл, страхование, финансы, а также общая секция, охватывающая все сферы применения технологии.

«Сегодня все говорят о технологиях машинного обучения и искусственного интеллекта, но публичных кейсов в России пока очень мало. Получается, что одни компании побаиваются применять технологическое новшество, в то время как другие уже извлекают из него выгоду. Развивая у себя направление ML, мы видим, как это работает на практике, каких результатов добиваются наши клиенты. Именно поэтому мы решили провести своеобразный market education и собрать на одной площадке топ-менеджмент крупных российских компаний, признанных мировых и российских экспертов Data Science и талантливых разработчиков. Мы готовы продемонстрировать бизнес-выгоды от использования ML/AI. Думаю, это окажется полезным опытом для всех участников RAIF–2017», – сказал Владимир Молодых, директор по разработке и внедрению ПО компании «Инфосистемы Джет».

Партнеры RAIF: Hitachi, IBM, «М.Видео», «АльфаСтрахование», Банк УРАЛСИБ.

Генеральный информационный партнер проекта: ИД «Коммерсантъ». Информационные партнеры RAIF: Серебряный дождь, CNews, TAdviser, Аналитический банковский журнал, Банковское обозрение, Бизнес-журнал, БИТ, Деловая Москва, Национальный банковский журнал, ПЛАС/Retail&loyalty, Портал Искусственного интеллекта, Стандарт/Comnews, Computerworld, Connect, 5Future, ICT-online, New Retail, RoboTrends, OSP, Telecom Daily, The Retail Finance.

RAIF (Российский форум по системам искусственного интеллекта) — масштабный проект по машинному обучению (ML) и искусственному интеллекту (AI), собирающий на одной площадке представителей крупнейших российских и международных компаний, а также специалистов в области машинного обучения. В рамках RAIF проходит первый онлайн-чемпионат по искусственному интеллекту, который стартовал 20 сентября и завершится 25 октября 2017 г. Победители станут известны 7 ноября, в день проведения самого бизнес-форума RAIF, на глазах у первых лиц и CIO крупнейших международных и российских компаний. На Форуме будут рассмотрены практические аспекты применения искусственного интеллекта. На реальных кейсах спикеры RAIF будут демонстрировать возможность извлечь конкурентное преимущество из накопленных у компаний данных.