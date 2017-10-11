Стартап Comino получил $10 млн на создание ​майнера​ ​криптовалют с жидкостным охлаждением

Стартап Comino получил $10 млн от венчурного фонда Exantech на создание консьюмерского ​майнера​ ​криптовалют на на GPU c ​системой​ ​жидкостного​ ​охлаждения. Устройство будет работать как искусственный интеллект «из коробки».

Создатели проекта – команда российских инженеров-разработчиков и проектировщиков под руководством Алексея Чистова, которые раньше занимались внедрением водяного охлаждения серверов в промышленных секторах, и Евгения Власова, специалиста международного уровня по созданию ПО, аналитике, ex-CEO крупного аналитического облачного сервиса.

Криптовалютную экспертизу внесла команда венчурного фонда Exantech, от которого стартап и получил первую инвестицию в размере $10 млн. Exantech – новый венчурный фонд, созданный Анатолием Князевым, сооснователем инвестиционной компании EXANTE и самого высокодоходного хедж-фонда по версии Bloomberg.

Инвестиции направлены на разработку экспериментальных технологий, разработку плат райзеров, ПО, прототипов и запуск производства новых поколений устройства.

Comino представляет собой новый класс устройств в мире майнинга. Это бесшумный майнер с жидкостным охлаждением, индустриальным дизайном, гарантией, поддержкой и алгоритмами выбора самых прибыльных для майнинга криптовалют. Благодаря водяному охлаждению карты способны работать в несколько раз дольше, а сам майнер можно использовать и в жарких помещениях. Устройство требует минимального обслуживания.

Корпус и система охлаждения производятся в Германии. Остальные компоненты будут поставляться ведущими вендорами – ASUS, Noctua, Chieftec, Hardware Labs.

Устройство работает значительно эффективнее и тише аналога с воздушным охлаждением, который используется в собранных вручную майнинговых фермах.

Мощностью 1.2 кВт обогревает дом. Майнер начинает добывать валюту сразу при включении.

На Comino дается международная гарантия 1 год, и его стоимость составляет 4499 Евро. Руководители проекта также обещают бонусы для владельцев: онлайн поддержку, обновление видеокарт с существенной скидкой (т.е. чтобы купить устройство мощнее, не потребуется снова тратить полную сумму).

Первая версия Comino работает на восьми картах ASUS Mining P106.

«Мы на пороге эры, когда майнер будет у каждого, а сама роль майнера изменится. Благодаря ему можно оплачивать электричество, отопление, горячую воду и зарабатывать. Создавая Comino, мы делаем майнинг доступным не только технологическим энтузиастам, которые могут своими руками собрать ферму, – сказал CEO Comino Евгений Власов. – Также мы будем производить майнинговые решения промышленного масштаба на водяном охлаждении, так как благодаря этой технологии значительно снижаются издержки на персонал, а вероятность выхода из строя оборудования из-за перегрева минимальна».

Основатель​ ​Exantech​ ​Анатолий​ ​Князев​ ​​отметил: ​«2017 год можно по праву назвать годом не только криптовалют, но и годом инвестиций в устройства, ноу-хау технологии в сфере финтеха, криптоактивов и AI-проектов. Инвестиция в проект – одна из них. Comino – это новый класс устройств, бесшумный, домашний майнер, который обогревает комнату, компенсирует затраты на электричество, позволяет без траты времени на сборку фермы стать частью криптоэкономики. Учитывая текущий спрос и заявки на производство, уже через пару лет мы планируем окупить инвестиции и выйти в плюс».

60% рынка майнинга – это серверный и промышленный майнинг, но также формируется рынок и домашнего майнинга (20%). Наши эксперты подсчитали, что к концу 2020 году он будет оцениваться в 1,5 млрд евро. Exantech планирует, что совсем скоро платить за электричество совсем не придется, потому что можно будет подключить солнечную панель к умной коробке и она сама распределит всю энергию по домохозяйству или производству и при этом еще и позволит заработать.

Устройство может создавать для умного дома нейросети и работать как искусственный интеллект «из коробки». Уже сейчас у фонда есть умный софт для подобных устройств. В будущем, такие устройства станут мозговым центром умного дома, его искусственным интеллектом, что важно, они смогут работать и без облака, возможность работать только локально - это большой плюс к секьюрити.