Merlion входит в капитал ОТР

Merlion объявила о вхождении в капитал ОТР – российской консалтинговой компании в сфере информационных технологий и системной интеграции, специализирующейся на предоставлении комплексных ИТ-решений для финансовых организаций, государственных структур и предприятий различных отраслей.

Стратегической целью партнерства двух системообразующих компаний является формирование крупнейшего игрока на российском ИТ-рынке, обладающего большими возможностями в области поставки и внедрения ИТ-решений, а также дальнейшего их обслуживания. При этом полностью сохраняется как существующая структура, так и топ-менеджемент ОТР.

Объединение компетенций ОТР в области проектирования, разработки и внедрения программных продуктов, а также возможностей и опыта Merlion по подбору, конфигурированию и оценке совместимости элементов программно-аппаратных комплексов позволит вывести уровень ИТ-услуг, доступный российским заказчикам на новый, более высокий уровень.

Крупнейший на ИТ-рынке продуктовый портфель, включающий решения мировых и российских ИТ-производителей, а также логистика мирового уровня, созданная компанией Merlion, получает дополнение в виде центра разработок ОТР и уникальной сервисной сети, позволяющей оказывать техническую поддержку в режиме 24/7 практически в любой точке страны.

С другой стороны, передовые наработки ОТР, имеющей уникальный опыт по созданию комплексных программных платформ и приложений, обслуживающих пользователей из 150 тыс. организаций, совершающих более миллиона трансакций ежедневно, получат поддержку в виде широчайшего спектра доступных аппаратных решений и канала MERLION, объединяющего ресурсы ведущих мировых и российских ИТ-производителей и их партнеров.

«Merlion и ОТР имеют длительную собственную историю и опыт успешного партнерского взаимодействия, - сказал генеральный директор Merlion Дмитрий Виноградов. - На протяжении многих лет обе компании играют ключевую роль в реализации важнейших масштабных ИТ-проектов для коммерческих и государственных структур. Для Merlion, как компании активно развивающей VAD-направление, важно было найти путь для усиления позиций на рынке системной интеграции. Мы выбрали самый эффективный – вхождение в капитал наиболее успешной в своем сегменте компании - ОТР. Считаю, что положительный синергетический эффект от нашего более тесного партнерства сложно переоценить. Но самое важное, что это скажется на качестве ИТ-услуг, надежности и скорости реализации проектов. Именно этого ждут от нас наши бизнес-партнеры. Мы рады новому этапу взаимодействия и тому, что можем сделать столь значимый шаг в направлении повышения уровня ИТ-услуг и цифровой трансформации рынка, соответствующей самым высоким мировым и российским стандартам».

«ОТР сегодня - это более сорока точек присутствия от Калининграда до Камчатки, - отметил президент ОТР Дмитрий Рыбаков. - Объединяя наш опыт разработки и внедрения ИТ-систем любой сложности с возможностями канала и логистики Merlion, а также с теми компетенциями, которыми обладает ведущий российский VAD-дистрибьютор, мы получаем игрока с действительно беспрецедентными возможностями. Имеющего поддержку в лице мировых и российских ИТ-производителей и заслуженную репутацию у заказчиков самого разного уровня во всех ключевых индустриях».