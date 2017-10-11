«Мегафон» начал продажи проекторов CINEMOOD с онлайн-сервисом «Мегафон.ТВ»

«Мегафон» начал продажи портативных кино-проекторов CINEMOOD со встроенным онлайн-сервисом «Мегафон.ТВ». С 11 октября продукт российского технологического стартапа - компании «МУЛЬТиКУБИК» представлен на полках в 120 салонах сотовой связи «Мегафон» по всей России. Впервые онлайн-видеосервис российской телекоммуникационной компании доступен не только со смартфона, телевизора или планшета, но интегрирован прямо в мини-проектор для просмотра контента хоть на потолке.

CINEMOOD - это портативный беспроводной проектор, который показывает кино, сериалы, мультфильмы и другой контент на любой поверхности: дома на потолке, в походе на стене палатки или в самолете на закрытом иллюминаторе. Девайс выполнен в форме кубика со скругленными углами, работает до пяти часов на одной зарядке и весит 260 г.

Кроме онлайн-сервисов, каждый кубик поставляется со встроенным контентом для детей: лицензионная анимация «Союзмультфильма», современные развивающие и развлекательные мультсериалы, знаменитые советские диафильмы, восстановленные специально для CINEMOOD, аудиосказки, уроки театра теней для развития моторики - все вместе до 150 часов, без подключения к интернету. Взрослые могут загружать любые фильмы и сериалы, а также фотографии и презентации в память CINEMOOD либо воспроизводить их прямо с флешки через USB-порт.

CINEMOOD поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Управляется мини-кинотеатр CINEMOOD кнопками на корпусе или дистанционно - через приложение на смартфоне, а также с Apple Watch.

Покупатели CINEMOOD в магазинах «Мегафон» получат в подарок полугодовую подписку на онлайн-сервис «Мегафон.ТВ» - на пакет «Большой детский». С помощью «Мегафон.ТВ» можно смотреть сотни каналов, фильмов, сериалов, спортивных трансляций, новостей, детских и музыкальных программ. CINEMOOD подключается к «Мегафон.ТВ» через Wi-Fi, для регистрации необходим номер телефона «Мегафон».

«Партнерство с "Мегафон" началось в результате поисков нового качественного контента, и поэтому в июле текущего года мы запустили онлайн-сервис "Мегафон.ТВ"на платформе нашего флагманского продукта - мини-кинотеатра CINEMOOD. Мы очень рады, что онлайн-интеграция переросла в более масштабную историю, и теперь сам кубик появился в ассортименте точек продаж “Мегафон” в России”, - отметил руководитель направления интеграций и партнерств компании «МУЛЬТиКУБИК» Ренат Абдуллин.

«Мы всегда готовы поддержать стартапы и продукты, которые будут создавать ценность для наших цифровых клиентов, поэтому рады объявить о старте продаж мини-кинотеатра CINEMOOD в наших салонах. У клиентов появится возможность смотреть фильмы и сериалы, в том числе через сервис "Мегафон.ТВ", на потолке, и даже собрать свой стереокинотеатр - приобретая CINEMOOD вместе с bluetooth-колонкой Sony, покупатель получает еще одну колонку в подарок», - сказал директор бизнес-направления «Видео» компании «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.