Исследование eBay: интернет-экспорт товаров из России в 2017 превысит $490 млн

Согласно данным совместного исследования Data Insight и eBay на рынке экспорта материальных товаров из России, находясь на стадии становления, рынок уже достиг значительных объемов, а российские товары разных категорий от тысяч продавцов пользуются спросом как в странах ближнего, так и дальнего зарубежья.

Исследование показывает, что общий объем интернет-экспорта материальных товаров в 2016 году составил $430 млн, а количество отправленных посылок– 7,9 млн. При этом средний чек покупки иностранца в российском онлайн-магазине $55. Несмотря на большие издержки при производстве, бюрократические и логистические препятствия, с которыми сталкиваются российские продавцы-экспортеры, прогнозы по перспективам роста положительные, рынок продолжит расти. Прогноз на 2017 год не менее 14% за год.

Из всего объема экспортируемых товаров, заказанных в онлайне, 2/3 приходится на трансграничные отправки в местные представительства (принимающие заказы через локальные домены) крупных российских магазинов. Еще треть рынка приходится на заказы, сделанные непосредственно у самих российских продавцов, преимущественно представленных небольшими продавцами. И если для первого сегмента подавляющее большинство заказов приходится на покупателей из СНГ, то второй на 2/3 представлен заказами из дальнего зарубежья.

Покупатели из дальнего зарубежья (США, Европа и Китай) преимущественно заказывают у небольших продавцов или на международных маркетплейсах, тем самым являясь ключевой аудиторией среднего и малого бизнеса, выходящего на международный рынок. Доля таких продаж из России через маркетплейсы составляет 40%, средний чек таких покупок - $69, что говорит о том, что покупатели из дальнего зарубежья готовы тратить больше денег на товары из России, чем покупатели из Белоруссии, Казахстана и Украины.

Более половины заказов, сделанных из-за рубежа, приходится на продавцов за пределами столичного региона. А учитывая значительную внутрироссийскую централизацию рынка интернет-торговли, можно утверждать, что розничный экспорт – является весьма перспективным каналом для региональных игроков

Как отмечают эксперты, для дальнейшего развития экспорта потребуются усилия всех участников рынка: производителей, продавцов, логистов и государственных органов. На сегодняшний день недостаточно механизмов, реализованных на государственном уровне, которые позволяют экспортировать просто и легко. Из позитивных шагов эксперты назвали создание «Российского экспортного центра», который активно оказывает поддержку российским экспортерам. Однако, все еще стоит вопрос об упрощении таможенных процедур, дотаций на логистику и разработки новой законодательной базы для розничного экспорта.

Кроме этого требуются усилия и со стороны самих продавцов-экспортеров, которым предстоит лучше изучить процедуры оформления экспорта, доставки, следить за конкуренцией и инновациями в своих сегментах, а также правильно позиционировать свой товар на высококонкурентных внешних рынках.

Самой популярной категорией российских товаров среди зарубежных покупателей стала категория fashion: 40% экспортных товаров приходится на одежду, обувь и аксессуары. За ними идут товары для дома и интерьера (27%), электроника (9%), книги и игры (8%), коллекционные вещи (7%). Кроме существующих, эксперты выделили следующие категории товаров, как наиболее перспективные в будущем: экологичные продукты и детское питание, косметика, запчасти, оптика.

Опыт eBay, как крупнейшего онлайн-маркетплейса, подтверждает данные Data Insight. К российским продавцам на eBay приходят из США (43%), Великобритании (6%), Германии (5%), Канады (4%) и Австралии (3%). Англичане, американцы и канадцы чаще приобретают текстильные изделия, в то время как среди жителей Германии и Австралии популярнее коллекционные товары. Что интересно, часть покупок (6%) совершается иностранцами в категории «Запчасти и аксессуары для автолюбителей».

Глава eBay в России Илья Кретов отметил: «Развитие розничного экспорта – ключевая задача для офиса eBay в России. В глобальной экономике производитель и покупатель совсем не обязаны находиться в одном городе, одной стране. Сегодня на eBay уже размещают свои товары десятки тысяч российских продавцов. Объединяя более 170 миллионов покупателей по всему миру (что больше всего населения нашей страны), eBay является лидирующей площадкой в России способной принять экспортных продавцов любого масштаба и открыть продажи сразу на весь мир. Российский экспорт – это не матрёшки и ушанки, как часто говорят скептики. Российский экспорт на eBay – это одежда, обувь и аксессуары; предметы коллекционирования; электроника; запчасти и аксессуары для авто; товары для дома. России есть что предложить иностранным покупателям. Учитывая, что менее 0.5% российских малых и средних бизнесов торгуют на экспорт, по сравнению с 8% в Европе, экспортные продажи из России в ближайшем будущем могут расти более чем в 25 раз».

«Основной точкой роста экспорта в ближайшие несколько лет будут небольшие продавцы, предлагающие действительно эксклюзивный товар, подобный которому трудно или даже невозможно найти в другой точке мира за сопоставимые деньги. И подобный спрос будет превалировать даже в случае кардинальных улучшающих преобразований в законодательстве и логистике, позволяющих проще и быстрее получить любой товар из России за границей. В тоже время эти изменения, способны подстегнуть еще большее количество продавцов особенной продукции попробовать свои силы на международном рынке», – сказала Виктория Стовбер, старший аналитик агентства Data Insight.