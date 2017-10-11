 

«Элар» поставила ПланСкан А2В для архивов Красноярского края

Документооборот
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, Текст: Владимир Бахур

«Элар» объявила о поставке оборудования для оцифровки фондов муниципальных архивов Красноярского края. На планетарном сканере Элар ПланСкан А2В в цифровой вид будут переведены документы архивов Саянского района и г. Енисейска.

В муниципальных архивах Красноярского края хранится значительный комплекс документов, в том числе генеалогического характера. Оцифровка метрических книг, клировых ведомостей, циркуляров и распоряжений духовных консисторий будет способствовать сохранению оригиналов документов и повышению качества предоставления архивных услуг. 

«В первую очередь архивы проводят оцифровку особо ценных и востребованных документов, - сказал заместитель руководителя департамента по работе с архивами корпорации «Элар» Александр Комиссаров. - Создание электронного фонда пользования позволяет снизить нагрузку на сотрудников архивов при отработке запросов пользователей и сохранить ветхие оригиналы документов». 

Для формирования фондов пользования на документы в электронном виде необходимо применять особый тип оборудования, которое обеспечивает высокое качество цифровым копиям и безопасность первоисточникам. 

«Согласно «Методическим рекомендациям по электронному копированию архивных документов…» Росархива, необходимо использовать профессиональные планетарные сканеры, - отметил Александр Комиссаров. – С их помощью документы сканируются бесконтактным способом, а наличие книжной колыбели с изменяемым углом наклона 120 или 180 градусов позволяет  оцифровывать документы, которые имеют плотную сшивку». Сканер Элар ПланСкан А2В, на котором сотрудники муниципальных архивов Красноярского края будут оцифровывать документы, зарекомендовал себя в качестве надежного и высокопроизводительного устройства во многих российских архивных учреждениях. 

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