Dell EMC и IBM будут предлагать решения VMware на платформе IBM Cloud

IBM и Dell EMC объявили о соглашении, которое предоставит корпоративным заказчикам Dell EMC доступ к решениям VMware на IBM Cloud, позволяя ускорить внедрение облачных технологий. В рамках сотрудничества IBM уже добавило инфраструктурные продукты Dell EMC в IBM Cloud и расширит портфель решений VMware. Компании теперь смогут перемещать свои информационные системы в облако и в то же время пользоваться преимуществами от инфраструктуры Dell EMC и платформы VMware.

Запуск – результат долгосрочного партнерства IBM и VMware. Его целью является помощь организациям в расширении существующих информационных систем в облако за несколько часов, а не недель или месяцев. Партнерство уже позволило более 1400 заказчикам воспользоваться платформой IBM Cloud для работы с решениями VMware, которые доступны в глобальной сети IBM, включающей около 60 облачных центров обработки данных в 19 странах. Среди таких клиентов: компании Honeywell International и Telstra.

В рамках соглашения Dell EMC будет предлагать VMware vCenter Server на IBM Cloud своим клиентам, что позволит заказчикам компании оперативно расширять емкость локальных центров обработки данных за счет публичного облака, сохраняя преимущества от ранее сделанных инвестиций в обучение решениям VMware, разработанные скрипты и дополнительные инструменты. Таким образом, пользователи, знакомые с VMware, смогут с легкостью перемещать свои локальные и размещенные в публичном облаке информационные системы в IBM Cloud.

«Dell EMC сосредоточена на помощи заказчикам в быстрой и успешной цифровой трансформации. Dell EMC и IBM понимают, что многие клиенты по-разному подходят к решению этой задачи, но все они заинтересованы в получении экономической выгоды от использования эффективных возможностей облака. Наше партнерство с IBM позволяет корпоративным заказчикам Dell просто и быстро расширять объем информационных систем на VMware в IBM Cloud, – сказал Армуган Ахмад, старший вице-президент и руководитель подразделения гибридных облаков и готовых решений Dell EMC. – Пользователи теперь смогут с легкостью перемещать корпоративные приложения в выделенную изолированную среду на базе IBM, сохраняя тот же уровень контроля и внутреннего аудита, как и в собственном центре обработки данных».

«Благодаря перепродаже решений VMware из IBM Cloud компания Dell EMC может предлагать своим коммерческим клиентам возможности гибридного облака с решениями VMware как сервиса для перехода к облачной модели потребления, – отметил Аджай Пател, старший вице-президент и руководитель бизнес-подразделения для поставщиков облачного ПО VMware. – Облачная инфраструктура VMware позволяет предприятиям запускать, управлять, подключаться и обеспечивать безопасность своих приложений в общей операционной среде с новым уровнем гибкости ИТ и на более выгодных экономических условиях».

«Компании из любой отрасли нуждаются в быстрых и простых способах развертывания и перемещения информационных систем в облако без компромисса для информационной безопасности, – сказал Файяз Шахпурвала, руководитель подразделения IBM Cloud. – Это соглашение значительно упрощает процесс получения доступа широкой сети корпоративных заказчиков Dell к возможностям VMware в IBM Cloud. Теперь эти организации могут оперативно развертывать и масштабировать заранее настроенные для них решения. Это позволит им оптимизировать свои инвестиции в ИТ и в то же время получить новые возможности и прибыль от использования публичного облака».

Решения IBM Cloud для VMware предназначены для корпоративных заказчиков, заинтересованных в повышенном уровне безопасности. Покупатели могут выбрать решения VMware на выделенных серверах, с встроенной поддержкой шифрования томов на системе хранения и подключения локальных сред к международной сети облачных центров обработки данных IBM в 19 странах.

Dell EMC предлагает своим заказчикам выбор размещения сред VMware – локально или в IBM Cloud. Это позволяет более оперативно подстраивать централизованную ИТ-систему под растущие требования бизнеса и открывает доступ к полностью облачным сервисам IBM, включая когнитивные технологии и аналитику.

Оперативность развертывания и увеличения емкости в IBM Cloud помогает ИТ-службам быстрее предлагать новые сервисы для бизнес-подразделений и стимулирует рост компании. Пользователи легко управляют информационными системами в облаке с помощью привычных совместимых с VMware средств и утилит благодаря полным административным правам и консольному доступу к VMware ESXi.

Dell EMC начнет перепродажу решений VMware на базе IBM Cloud коммерческим заказчикам начиная с четвертого квартала 2017 года.