ABI Research: российская NFWare обогнала Nokia, Ericsson и Huawei

Российская компания NFWare попала в список 15 инновационных организаций, которые в настоящий момент наиболее активно меняют телекоммуникационную отрасль. Список был составлен аналитической фирмой ABI Research в ходе проведения исследования Hot Tech Innovators 2017 Telco Cloud. Целью исследования был поиск инновационных продуктов на рынке сетевых технологий, которые создаются относительно нешироко известными разработчиками.

Как утверждает ABI Research, новые компании оставляют позади по ряду параметров общепризнанных лидеров индустрии, вроде Ericsson, Huawei и Nokia, с которыми проводилось сравнение. Речь идет о таких параметрах как скорость создания и производительность продуктов, а также их способность к масштабированию, которая важна для работы с интернетом вещей и телекоммуникационным стандартом 5G.

По словам Димитриса Мавракиса (Dimitris Mavkaris), директора по исследованиям ABI Research, все 15 компаний отличаются совершенно новым подходом к созданию сетевых технологий. Это позволяет им в ряде случаев делать продукты более высокого уровня, чем у лидеров рынка, «несмотря на то, что компании-лидеры в 100 раз крупнее, имеют в 100 раз большие бюджеты на R&D и целую армию дилеров».

Помимо NFWare в список ABI Research вошли разработчики ПО Aria Networks и Metaswitch из Великобритании, Inmanta из Бельгии, BroadForward из Нидерландов, облачные решения Cloudify и CPLANE NETWORKS, а также такие компании как FRINX, netElastic Systems, Netrolix, RIFT.io, UBiqube, Ubuntu и Yotta Communications.

NFWare создает сетевое ПО, предназначенное для работы на распространенных серверах архитектуры х86. Продукты базируются на технологиях виртуализации сетевых функций и программно-конфигурирыемых сетей (NFV/SDN). Они позволяют частично перенести функции сетевой инфраструктуры в виртуальную среду.

Основные продукты NFWare – это решения Virtual ADC и Virtual CGNAT. С помощью Virtual ADC производится распределение нагрузки между серверами во время обработки трафика. Также решение отвечает за скоростную обработку запросов и защиту от DDoS-атак. NFWare утверждает, что это самое быстрое решение в своем классе, оно способно обрабатывать порядка 40 млн соединений в секунду.

Virtual CGNAT обеспечивает совместное использование одного IP-адреса несколькими абонентами – практика, к которой прибегают в условиях нехватки адресов протокола IPv4. Кроме того, продукт дает возможность перейти на протокол IPv6. Пропускная способность Virtual CGNAT достигает 200 Гбит/c.

Разработчики утверждают, что пропускная способность обоих продуктов, Virtual ADC и Virtual CGNAT, примерно в 10 раз больше, чем у аналогов F5 Networks, A10 Networks и других крупных мировых вендоров. Система тарификации такова, что клиент платит за объем фактически обработанных данных.

NFWare была создана в 2014 г. на базе Центра прикладных исследований компьютерных сетей (ЦПИКС). Основателями выступили Александр Бриткин, Игорь Рыжов и Павел Иващенко, сейчас Бриткин является гендиректором, Рыжов и Иващенко – старшими разработчиками. Главный офис NFWare находится в Мадриде, Испания. В Москве расположен центр исследований и разработок.

В конце 2015 г. NFWare собрала $500 тыс. инвестиций, до этого ею был получен грант «Сколково» в размере 5 млн руб. В феврале 2017 г. NFWare привлекла $2 млн инвестиций, в том числе от Sistema Venture Capital, Maxfield Capital и Almaz Capital. Компания прошла акселерацию по программе Wayra, Telefonica Open Future. Состоит в ассоциациях Intel Network Builders, Nokia CloudBand и HP OpenNFV.

Начиная с 2015 г. NFWare выполнила ряд внедрений своей продукции в сетях европейских операторов. В частности, в феврале 2017 г. компания заключила контракт с Mail.Ru Group. В рамках этого договора соцсеть «Одноклассники» внедрила решение для балансировки трафика NFWare Virtual Load Balancer.

У NFWare есть совместные проекты с Ростелекомом и Telefonica. В 2016 г. у них прошел тестирование продукт Virtual CGNAT, однако внедрение его в реальные сети этих операторов пока не состоялось.