«Татэнергосбыт» повышает качество обслуживания клиентов с Abbyy FlexiCapture

«Татэнергосбыт» внедрила в свой документооборот решение для автоматизированной обработки Abbyy FlexiCapture. Сотрудники «Татэнергосбыт» теперь могут быстрее ответить на любой запрос клиентов о деталях договоров энергоснабжения. Решение извлекает необходимую информацию из бумажных документов и отправляет их в электронный архив компании. Теперь найти нужный документ можно всего за пару минут, и клиентам не придется долго ждать ответа в офисе клиентского обслуживания или по телефону.

«Татэнергосбыт» обслуживает более 862,5 тыс. клиентов, в том числе 35,5 тыс. юридических лиц. Каждый месяц компания согласует, заключает и продлевает до тысячи договоров энергоснабжения корпоративных клиентов в разных городах Республики. Реквизиты организаций и объемы потребления электроэнергии меняются, поэтому сотрудники часто вынуждены вносить изменения в договоры и CRM. Поток юридической документации достигает 1,2 млн страниц в год.

Компания решила упростить работу сотрудников с большим объемом клиентских данных и создать более удобную систему поиска информации по филиалам. Для этого «Татэнергосбыт» начал перевод бумажных документов – договоров энергоснабжения, банковских выписок – в единый электронный архив.

Партнер Abbyy, компания «ICL Системные технологии», реализовала проект по созданию единого электронного архива и автоматизировала обработку документов с помощью системы потокового ввода данных Abbyy FlexiCapture. Решение определяет и распознает 25 типов документов, в том числе договоры энергоснабжения, приложения к ним, свидетельства о постановке на учет, документы электронного документооборота.

В результате проекта сотрудники нескольких филиалов сканируют документы и отправляют их в комплекс Abbyy FlexiCapture на единый сервер обработки в Казани. Система извлекает номер договора или приложения к нему, ИНН, КПП, ОКВЭД, дату и статус документа, наименование организации-потребителя, название филиала. В соответствии с распознанными реквизитами документы привязываются к карточке потребителя в трех информационных системах компании: биллинговой системе, электронном архиве и системе управления взаимоотношениями с клиентами.

«В «Татэнергосбыт» создается централизованная система обработки и хранения договоров энергоснабжения. Сотрудникам не нужно будет делать копии документов, чтобы передавать их в другие подразделения. С помощью Abbyy FlexiCapture оцифровано уже более 2 тысяч договоров, которые доступны для работы менеджерам, юристам, контакт-центру и подразделениям, отвечающим за расчеты с потребителями. В ближайшее время решение будет внедрено во всех филиалах компании. Это позволит нам повысить оперативность и качество обслуживания клиентов за счет доступа ко всей необходимой информации и документам в режиме реального времени», – сказал Хузин Рамиль Рафаэлевич, заместитель директора по информационным технологиям «Татэнергосбыт».