Группа ВТБ: объем мобильных платежей превысил 8 млрд рублей

Группы ВТБ объявила о том, что за год к сервисам оплаты с помощью смартфона подключились 160 тысяч клиентов группы, объем платежей превысил 8 млрд руб. По прогнозам группы, до конца 2017 г. оборот в рамках данных сервисов достигнет 10 млрд руб. Сейчас оборот в рамках приложений PAY достигает 2 млрд руб. ежемесячно.

«Сервисы, позволяющие проводить оплату с помощью смартфона, в общем объеме безналичных платежей пока занимают небольшую долю, однако обороты по ним растут на 20% каждый месяц. При этом мы видим, что клиенты, подключившие PAY, увеличивают свои обороты на 30%, - сказала заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ Юлия Деменюк. – По нашим прогнозам, к концу 2017 г. общий объем мобильных платежей достигнет 10 млрд рублей, а количество подключенных клиентов достигнет 200 тыс. человек».

Согласно исследованию группы ВТБ, на сегодняшний день порядка 40% покупок через смартфон приходятся на Москву и Санкт-Петербург. К сервисам мобильных платежей большинство пользователей (около 80%) «привязывают» дебетовые карты. При этом по клиентам, подключившим PAY, наблюдается рост суммы средней операции по карте на 12%. Инновационными сервисами, в основном, пользуются мужчины в возрасте от 20 до 40 лет с доходом до 80 тыс. руб.

Samsung Pay был запущен Группой ВТБ 29 сентября 2016 г. Apple Pay для карт розничного бизнеса ВТБ заработал с 1 ноября 2016 г. Сервис бесконтактной оплаты покупок на платформе Android Pay заработал 23 мая 2017 г.

Приложения позволяют оплачивать покупки с помощью смартфонов, т.е. без физического присутствия банковской карты. Сервисы предоставляется на бесплатной основе – клиентам нужна только активная банковская карта. При оплате покупок дополнительная комиссия также не взимается. При этом все бонусы (кэшбэк, мили и т.д.) начисляются в полном размере, как при оплате обычной картой.