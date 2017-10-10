Falcongaze представила обновленное ПО SecureTower 6.0: с новой архитектурой и возможностями

Falcongaze сообщила о выходе новой версии SecureTower — программного продукта, предназначенного для предотвращения утечек данных и контроля персонала. В новой версии DLP-системы была переработана архитектура, что привело к расширению возможностей масштабирования системы. Кроме того, в SecureTower 6.0 пополнился список перехватываемых каналов, появился функционал для распознавания печатей и поддержка перехвата файлов CAD-программ.

Внедрение и установка SecureTower просты и интуитивно понятны. Чтобы облегчить работу пользователей и администраторов, разработчики улучшили возможности масштабирования и распределения нагрузки. Для этого в SecureTower 6.0 переработана архитектура — добавлена возможность организации кластера для горизонтального масштабирования больших нагрузок по множеству серверов и появилась поддержка автоматической ротации баз данных.

Новая версия SecureTower позволит организациям с распределенной структурой сети проще и удобнее организовывать обработку и хранение перехватываемой информации — появилась возможность автоматической репликации данных из филиалов на центральный сервер в головном офисе. Также появилось множество других нововведений, оптимизирующих работу системы при больших нагрузках и увеличивающих скорость обработки данных.

Все изменения в продукте предназначены в первую очередь для компаний, в сети которых перехватывается и анализируются огромные массивы информации, а также для организаций со сложными структурными особенностями сетевой инфраструктуры. Теперь работа администраторов в таких организациях стала проще — SecureTower готова работать «из коробки» в сети практически любых размеров и сложности.

Популярность облачных сервисов добавляет множество проблем офицерам безопасности. Контроль информации в компании с их учетом становится гораздо сложнее. Разработчики Falcongaze знают об этом, поэтому SecureTower умеет перехватывать данные, отправляемые во все браузерные версии облачных хранилищ, а также поддерживает перехват данных в десктопных версиях Dropbox, OneDrive и Яндекс.Диск. С новой версией системы этот список расширяется — в SecureTower 6.0 появилась возможность контроля файлов, передаваемых с помощью приложений в облачные хранилища iCloud, Google Drive и «Облако Mail.ru».

Мессенджеры окончательно закрепились в качестве основного средства коммуникации сотрудников. Разработчики Falcongaze поддерживают перехват во всех актуальных мессенджерах, которые стали основным средством коммуникации сотрудников. В дополнении к Skype, Viber, Telegram и другим уже перехватываемым мессенджерам, в SecureTower 6.0 появилась возможность анализировать коммуникации работников в WhatsApp и Google Hangouts.

Для компаний из числа проектных и производственных предприятий критичным требованием к DLP-системам является поддержка анализа чертежной документации. Новая версия SecureTower этому требованию отвечает. SecureTower 6.0 умеет перехватывать и анализировать на предмет передачи конфиденциальных данных файлы САПР-программ в формате DWG и DXF. Именно в таком формате во многих организациях зачастую хранится наиболее ценная информация, с которой работают инженеры и проектировщики.

В SecureTower используются самые разные методы, предназначенные для выявления передачи конфиденциальных документов, такие как лингвистический анализ документов, атрибутивный анализ, контроль по цифровым отпечаткам и многие другие. С новым релизом SecureTower научилась распознавать печати на изображениях. Для использования этого функционала администратору достаточно загрузить в систему «эталонные» печати и настроить правила, которыми будет регулироваться передача изображений с такими печатями.

«Команда Falcongaze всегда стремилась не только сделать действительно качественный продукт, но и максимально удовлетворить насущные проблемы клиента. Именно по этой причине, разработчики SecureTower оказались готовы практически заново пересобрать продукт — возможность предоставить действительно актуальное и современное решение стоит любого потраченного времени. С уверенностью можно сказать, что SecureTower 6.0 — это передовая система защиты данных, отвечающая всем требованиям современного бизнеса», — сказал Андрей Бармута, руководитель департамента разработок в компании Falcongaze.