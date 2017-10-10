DataLine и Scorocode запускают облачный продукт Backend as a Service

DataLine представила новую услугу Backend as a Service (BaaS), разработанную в партнерстве с компанией Scorocode. Это готовый backend для быстрой разработки мобильных, веб- и корпоративных приложений. Сервис позволяет разработчикам сократить время на организацию среды для создания новых приложений, сэкономить на покупке оборудования и платить только за используемые ресурсы.

Управление ресурсами осуществляется через личный кабинет, в котором пользователь может работать с серверным JavaScript-кодом, серверами приложений под управлением nodejs, API, управлять доступами и просматривать аналитику по использованию приложения. На базе Scorocode возможно развертывание приватных облаков под решения различного уровня, включая защиту персональных данных согласно 152-ФЗ.

Сервис развернут в отказоустойчивом облаке DataLine на базе дата-центров уровня Tier III. Гарантированная доступность услуги - 99,982%.

«Мы последовательно строим на базе своей инфраструктуры экосистему, позволяющую быстро запускать самые разные ИТ-сервисы для решения максимального спектра ИТ-задач наших заказчиков, - сказал генеральный директор DataLine Юрий Самойлов. - И для нас особенно важно сотрудничество с ведущими производителями бизнес-приложений и платформ, возможность привлекать лучшую экспертизу и технологии на рынке.

«Мы рады сотрудничеству с нашим технологическим партнером DataLine, и возлагаем большие надежды на наш совместный продукт для рынка – услуги высокотехнологичного IaaS провайдера и современную платформу для разработки», - отметил директор продукта Scorocode Ара Исраелян.